Геймер поделился редким достижением в Fallout 4: это трудно представить

Игроку Fallout 4 удалось добиться уровня 100 еще до того, как он войдет в Даймонд-Сити. Это достижение кажется невероятным, ведь речь о первом и самом большом городе в игре, с которого и начинаются все основные события.

Район Даймонд-Сити в Fallout 4 является огромным центром основного содержания игры, так что вообще трудно представить себе игру без него. Впрочем, прежде чем попасть туда, игрок исполнил все остальное, что предлагает игра.

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Интересное достижение у Fallout 4

Игры Bethesda известны тем, что предоставляют игрокам полную свободу играть, как им вздумается. В течение многих лет это была уникальная точка продажи игр, когда названия студии часто используются в течение многих лет после выпуска.

Хотя некоторые функции Fallout 4 подвергались критике после релиза за ограничение потенциала ролевой игры, как озвучка главного героя, это не помешало игрокам находить новые способы исследовать Содружество. Иногда даже приходится самостоятельно придумывать себе ограничения.

Так, один из пользователей показал своего персонажа 100 уровня, взаимодействующего с Пайпером за пределами Даймонд-Сити. Это подтверждает, что игрок даже никогда туда не заходил. По словам пользователя каждый фрагмент DLC и побочные квесты были завершены до этого.

Несомненно, есть во многом заняться вне основной истории Fallout 4, которая сосредоточена на Даймонд-Сити. Но достижение уровня 100 без опыта в основных квестах – это определенный подвиг, над которым, безусловно, нужно было много работать.