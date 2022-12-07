Геймер показал удивительные изменения графики в Fortnite Chapter 4: невероятные фото

Последнее обновление для хитовой Fortnite от Epic Games добавило в игру потрясающие графические элементы, сделав ее фактически первым проектом, продемонстрировавшим геймерам возможности Unreal Engine 5.

Обновление "Chapter 4" для чрезвычайно популярной королевской битвы Fortnite содержит поддержку многих функций свеженького движка Unreal Engine 5.1, что делает мультяшный шутер одной из самых визуально удивительных игр индустрии на этот момент, сообщает 24 канал.

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Кроме новой карты, скинов и транспортных средств, недавно выпущенная 4 глава Fortnite также подарила игрокам улучшенную с помощью Epic Unreal Engine 5.1 графическую составляющую.

Геймеры, пристально следящие за технологиями и новинками в области графики, вероятно, уже видели бесчисленное количество фанатских проектов вроде трейлера концепта игры о Джоне Вике, выполненного на Unreal Engine 5. Однако именно обновление Fortnite знаменует собой первый случай, когда этот сверхсовременный игровой движок был использован в рамках коммерческого проекта.

Пользователь Reddit Jtneagle поделился своими наблюдениями, в которых сравнил старую версию Fortnite с четвертой главой.

Сравнение графики в Fortnite / изображение из Reddit

На ряде скриншотов можно легко увидеть поразительный контраст в качестве визуальных эффектов, в частности выделяется невероятная технология Lumen, что обеспечивает более реалистичное освещение и тени.

Благодаря технологии Nanite, предметы в кадре также выглядят более четкими и более проработанными, а все потому, что она позволяет разработчикам создавать невероятные объекты, которые автоматически регулируют уровень детализации, когда игроки приближаются или удаляются от них.

Реакция геймеров на такие очевидные изменения была в целом положительной, так что можно сказать, что они с радостью встретили новые технологии.