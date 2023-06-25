Геймер потратил 9 месяцев, чтобы раскопать в Minecraft гору более чем на миллион блоков

Преданный игрок Minecraft потратил почти год, чтобы раскопать огромную гору. У него ушло 9 месяцев, чтобы собрать 1 миллион 100 тысяч блоков.

Несмотря на то, что Minecraft нацелен на молодых игроков, в сообществе игры есть поклонники всех возрастов. Кроме разнообразной аудитории, Minecraft известен тем, что имеет невероятно креативных игроков.

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Геймер раскопал гигантскую гору в Minecraft

Minecraft не имеет обязательного эндшпиля, хотя официально он существует. Для этого игрок должен выжить и собрать достаточно ресурсов для достижения конца и победить дракона Эндера, который является последним боссом игры.

Но для игроков, пока не спешащих завершать игру, у Minecraft всегда есть чем заняться. Часто геймеры любят воспроизводить культовое строение из культовых фильмов, сериалов и так далее.

Но на этот раз геймер продемонстрировал, что творческий подход можно использовать не только для того, чтобы создать что-то новое, но и разрушить то, что уже существует.

Геймер потратил невероятные 9 месяцев для того, чтобы разбить огромную гору. Всего за этот процесс он собрал более 1 миллиона 100 тысяч блоков.