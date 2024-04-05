Фанат Baldur's Gate 3 "скрестил" Астариона и Барта Симпсона – забавное фото

Талантливый поклонник Baldur's Gate 3 поделился с игровым сообществом своим невероятным рисунком, в котором соединил Астариона из игры и известного озорника Барта из мультсериала Симпсоны.

Талантливый игрок Baldur's Gate 3 создал интересный фан-арт, который сочетает в себе образы харизматичного вампира Астариона из игры и Барта Симпсона из известного мультсериала.

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Персонажи RPG от Larian Studios стали настоящими любимцами геймеров, ведь сделаны просто фантастически во всем: от дизайна до нарративной составляющей.

Как следствие, появляется много уникальных фанатских проектов, посвященных героям игры.

Одним из таких поделился пользователь Reddit под ником Special-Chemical-124. Талантливый геймер выложил на платформе свое небольшое произведение искусства, которое он остроумно назвал "Бартстарион".

Удивительное сочетание прически, наряда и небольших вампирских икол Астариона с Baldur's Gate 3 с лицом и телосложением Барта Симпсона изрядно развеселило сообщество.

Симбиоз Барта и Астариона / Фото с Reddit

Нужен чрезвычайный талант, чтобы изобразить двух персонажей в одном и сделать так чтобы их обоих можно было мгновенно узнать и Special-Chemical-124 это удалось блестяще.

По словам пользователя, создание рисунка заняло у него около двух часов.

После удивительно одобрительной и теплой реакции сообщества, геймер пообещал в будущем сделать еще больше подобных кроссоверов между Симпсонами и Baldur's Gate 3.