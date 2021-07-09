Геймер сумел собрать просто невероятную сумму золота в Skyrim, не используя модов или читов

Один упорный игрок поставил себе целью собрать как можно больше золота в культовой RPG от Bethesda, и вот после более 100 часов игры ему это удалось. Подробнее в материале.

Skyrim приближается к выдающемуся юбилею – 10 лет с момента выпуска, и хотя некоторые уже считает игру устаревшей, у нее все равно есть армия неутомимых фанатов, которые находят все новые и новые способы развлечься в суровом мире нордов и имперцев.

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Любой игрок, который хоть раз прошел Skyrim знает, что зарабатывать золото в этой игре, без использования модов или эксплойтов – достаточно непростая задача. Играя по правилам иногда трудно накопить хотя бы 100 тысяч местной валюты. Даже самые хардкорные игроки часто признаются, что им просто не хватает терпения постоянно ходить перегруженными, чтобы продать как можно больше лута для получения вожделенных монеток.

А это не только нужно прийти к какому-то из торговцев, но и ждать, пока у них обновится бюджет, одним словом – ужас. Часто из-за этого геймеры устанавливают модификации, несколько переписывающие систему экономики игры или просто дающее игроку столько средств, сколько ему нужно. Однако пользователь Reddit mstrjohn117 решил, что это не про него и поставил себе целью собрать в Skyrim ни много ни мало – один миллион золотых монет – и ему это удалось.

В комментариях под постом, автор свершения mstrjohn117 описал некоторые детали тяжелого процесса накопления такой поразительной суммы. Прежде всего, он рассказал, что вложил большинство очков навыков в алхимию и красноречие, ведь это обеспечивает самый простой способ заработка. Таким образом, геймер сумел наладить настоящий бизнес, собирая ингредиенты по всему игровому миру и массово производя зелье для продажи, а харизма персонажа помогла сделать цены выше. Весь процесс занял у преданного фаната Skyrim около 100 часов, и по его словам, это еще даже не конец, поскольку он нацелен выполнить все возможные достижения игры.

Достижение игрока, хотя и похвально, для некоторых геймеров довольно забавно тем, что сейчас играть в Skyrim без модификаций стало почти уникальным случаем. Однако, по нашему мнению это показывает тот факт, что в хорошей игре геймеры, даже без модификаций, могут находить все новые и новые способы приятно провести время или бросить себе некий вызов.