Геймер воспроизвел в Fallout 4 невероятный город по мотивам Mad Max

Франшиза Fallout с самого начала черпала вдохновение из фильмов о "Безумном Максе". Теперь один из геймеров решил объединить в игре обе истории, создав невероятный форпост по мотивам Mad Max.

Хотя Mad Max выпустил адаптацию видеоигры в 2015 году, игры Fallout часто были домом для многих поклонников Mad Max, нуждавшихся в постапокалиптических впечатлениях. Франшиза позволяет разогреть собственные фантазии дорожного воина в американском стиле.

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Невероятный форпост в Fallout 4

Подобно тому, как "Безумный Макс" безвозвратно связан с Австралией, игры Fallout имеют дело с явно американскими темами. Хотя очень вероятно, что Fallout 5 продолжит исследовать эти темы, все еще есть много общего между постапокалиптическими мирами двух франшиз.

Одной из ключевых функций, добавленных в Fallout 4, является поселение, позволяющее игрокам строить свою идеальную базу для операций из мусора, собранного в пустыне Содружества. Благодаря использованию модов, расширяющих поселения в Fallout 4, геймер смог создать невероятный город, вдохновленный франшизой "Безумного Макса".

Форпост "Безумного Макса" в Fallout 4: смотрите видео

В общей сложности геймеру с ником SirBalz понадобилось около 15 часов на его творение. В своем поселении он смог использовать визуальные части из всех фильмов о "Безумном Максе".

К слову, это уже не первое творение геймера с ником SirBalz. Еще раньше он создал невероятный город, для работы над которым он потратил больше года в игре Fallout 4. Также ему удалось создать фантастический пиратский остров.