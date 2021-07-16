Когда ошибся болотом: геймеры нашли в Hunt: Showdown оригинальную пасхалку на "Шрека" – видео

Геймеры нашли в видеоигре Hunt: Showdown интересную пасхалку на "Шрека". Они поделились записью, на которой можно увидеть хижину, которая похожа на дом этого известного героя.

Пасхалки в видеоиграх уже стали привычным явлением, наверное, ни один современный проект не может обойтись без подобных оригинальных секретов. Не стала исключением и игра Hunt: Showdown, в которой геймеры недавно нашли забавную пасхалку.

Также интересная пасхалка В Ratchet and Clank: Rift Apart нашли забавную пасхалку на "Пиратов Карибского моря"

Hunt: Showdown – это кооперативный шутер от первого лица, в котором геймеры должны взять на себя роль охотника за монстрами. Правда, бороться нужно и с другими игроками, которые занимаются такой же деятельностью (конкуренты). Проект вышел еще в 2019 году на все основные платформы, правда, разработчики продолжают активно работать над ним и сейчас, а также выпускают различные патчи для этой видеоигры.

Именно после последнего такого обновления геймеры и нашли интересную, а также достаточно очевидную пасхалку на "Шрека". Дело в том, что в ближайшее время в Hunt: Showdown появится новая карта с названием DeSalle. Официально она пока не вышла, хотя уже и доступна на тестовых серверах этой видеоигры. Понятно, что поклонники этого проекта уже взялись за исследование новой локации.

Они достаточно быстро нашли интересную хижину, которая очень похожа на дом Шрека из одноименной серии мультфильмов. Также рядом геймеры заметили легендарный деревянный туалет, который стал "жертвой" немалого количества мемов. Правда, хозяина этой усадьбы игроки пока не заметили. На самом деле локации очень похожи, хотя, возможно, цвета в игровой версии не такие яркие, но и ее события разворачиваются не в сказочной вселенной.

Стоит отметить, что найти этот дом можно в левом нижнем углу новой карты. Также можно добавить, что пока неизвестно, когда состоится полноценный релиз карты DeSalle.

Оригинальная пасхалка на "Шрека" в видеоигре Hunt: Showdown​ – видео