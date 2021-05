Пробежать за 300 секунд: геймеры соревнуются в скоростном прохождении Returnal – видео

Спидраннеры уже успели добраться до последнего эксклюзива с PlayStation 5. Они пробегают Returnal за 5 минут, хотя все остальные тратят на ее прохождение гораздо больше времени.

Видеоигра Returnal вышла несколько недель назад эксклюзивно для консоли PlayStation 5. В целом игра получила положительные отзывы от критиков и геймеров, хотя идеальным этот релиз трудно назвать. Разработчики столкнулись с неприятными техническими недостатками и критикой системы сохранений.

С багами и техническими проблемами разработчики уже разобрались (патчи и обновления), а вот с вопросом сохранений все пока сложнее. Правда, есть такие игроки, которые могут спокойно обойтись даже без такой классической игровой механики. Речь идет о спидраннерах, которые уже научились почти пролетать эту игру за впечатляющее время.

Для начала стоит отметить, что видеоигру Returnal проходят в среднем за 17 часов, правда, когда речь идет только об основной истории. С дополнительными заданиями прохождение может затянуться до 26 часов, а настоящие коллекционеры тратят на эту игру аж 52 часа.

Понятно, что спидраннеры способны это сделать гораздо быстрее, правда, не за 5 минут же. Сразу стоит отметить, что в первой десятке изменения происходят часто, хотя лидер пока очень уверенный. Дело в том, что рекордсменом считается игрок с никнеймом MentalToast, который прошел Returnal за 4 минуты и 20 секунд (260 секунд). А следующими идут геймеры, которые даже не смогли пока достичь показателя в 4 минуты и 50 секунд.

Наверное, уже понятно, что спидраном этой игры считается не полноценное ее прохождение. Эти геймеры просто пробегают все обязательные локации и вступают только в финальный поединок. Все эти прохождения происходят в категории Any% NG+. То есть прохождение на любое количество процентов в режиме New Game Plus, когда убиты все другие боссы и открыты все апгрейды.

В своем забеге MentalToast использует реактивный ранец и постоянно пытается сокращать. Сразу понятно, что свой маршрут он знает почти идеально. Возможно, пройти игру можно даже чуть быстрее, потому что главный герой потратил достаточно времени на финальный поединок. Напоследок стоит отметить, что в таком скоростном прохождении игры соревнуется сейчас немало игроков, поэтому стоит ожидать и на новые рекорды.

Рекордный спидран видеоигры Returnal от MentalToast – видео