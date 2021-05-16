Релиз "рогалика" Returnal от разработчиков из студии Housemarque состоялся еще в конце апреля. Видеоигра стала новым эксклюзивом для консоли PlayStation 5, а также получила положительные отзывы от критиков и геймеров. Правда, были на старте и неприятные проблемы, которые разработчики пытаются решить даже и сейчас.

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Если вкратце, то в Returnal было две проблемы, которые активно обсуждались в сообществе поклонников этой видеоигры. Первая связана с отсутствием классических сохранений, а вторая – с техническими недостатками и неприятными багами. А вместе эти проблемы просто делали невозможным игровой процесс, так как "поймать" критическую ошибку можно на 2 или 3 часу забега. А после этого остается только один вариант – начинать все с самого начала. Конечно, разработчики активно занимались решением этих проблем. Технические недостатки они исправили выпустив несколько патчей, а вот с вопросом сохранений все пока сложнее.

Важно отметить, что речь идет не о классической системе сохранений, которая противоречит специфике проекта. Геймеры хотят получить возможность сохранять игру во время забегов, чтобы можно было просто выйти из нее, когда устал или хочешь сыграть в другую видеоигру. Конечно, разработчики предложили использовать функцию приостановления работы, но панацеей этот вариант трудно назвать. Сыграть в другую игру на этой консоли не получится, а от автоматических обновлений или от случайного отключения электричества этот вариант также не защитит внутриигровой прогресс.

Недавно директор по маркетингу Housemarque Микаэль Хавери отметил, что они сейчас активно работают над решением этой проблемы, а игнорировать ее не собираются. Правда, их команда пока только размышляет над тем, как эта функция будет работать. Он добавил, что у каждого игрока есть свое видение варианта решения этой проблемы, но поиском единого и правильного они пока только занимаются. Наверное, в ближайшее время не стоит рассчитывать на релиз патча, который исправит этот неприятный недостаток.

Геймплейный трейлер видеоигры Returnal – видео