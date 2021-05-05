30 апреля состоялся релиз "рогалика" Returnal от разработчиков из студии Housemarque. Издателем этого проекта выступила компания Sony, а игра вышла эксклюзивно для консоли PlayStation 5.

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Стоит начать с того, что видеоигра получила очень лестные отзывы от критиков и геймеров. Например, на агрегаторе рецензий Metacritic эта игра получила от журналистов 86 баллов, а от обычных игроков – 7,5 балла. В общем все довольны этим проектом, правда, некоторые решения разработчиков очень не понравились многим игрокам. В первые дни ситуация была стабильна, но затем на существующую проблему наложились еще и технические недостатки.

Сначала геймеры были недовольны отсутствием нормальных сохранений в Returnal. Дело в том, что игроки не могут просто выйти во время забега с игры, чтобы позже продолжить прохождение. Конечно, такова специфика проекта, но геймеры уже тогда начали давить на студию и активно обсуждали эту проблему на Reddit. Разработчики предложили использовать функцию приостановления работы, но панацеей этот вариант не стал и в помине. Дело в том, что параллельно в что-то другое сыграть не получится, а также этот способ не спасет от случайного отключения электричества.

Разработчики уже тогда отметили, что внимательно следят за ситуацией, но пока анонсировать ничего не собираются. Правда, реальные проблемы "пришли" к ним сами. В различных соцсетях появилось немало почти одинаковых сообщений. Сначала появился баг с дверью в некоторых геймеров, который делал невозможным дальнейшее прохождение игры. А потом еще и оказалось, что игра в немалого количества игроков просто вылетает. Хуже всего, что подобные вещи происходят в случайных местах, а также не зависят от прогресса. Обычно игроки получают сообщение о неизвестной ошибке "CE-108255-1", а сама консоль может переходить в безопасный режим после этого.

А теперь нужно вспомнить об отсутствии классических сохранений в Returnal. Подобное сообщение можно увидеть на 2 или 3 часу игры, а после этого остается только один вариант – начинать все с самого начала. Конечно, разработчики сразу обратили внимание на подобные технические недостатки, но даже новый патч не смог решить эту проблему у всех геймеров. Многие игроки даже отметили, что игра сама решила автоматически обновиться, а подобный процесс "снес" весь их прогресс.

Напоследок стоит отметить, что разработчики продолжают активно работать над исправлением подобных багов, а уже в ближайшее время должен выйти новый патч. Надеемся, что студия Housemarque сможет решить эти технические проблемы, чтобы все игроки смогли сполна насладиться Returnal.

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