Наверное, уже все геймеры слышали о громком конфликте между Apple и Epic Games, который привел эти компании в судебный зал. Именно вчера и завершился первый день этого судебного процесса, который "подарил" миру немало интересной и ранее конфиденциальной информации о деятельности Epic Games.

Интересно Масштабные распродажи в Steam и PS Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Напомним, что компания Epic Games решила добавить в Fortnite прямые платежи для того, чтобы обойти комиссию Apple и Google. Последним это не понравилось, поэтому они просто удалили эту игру из своих магазинов. Этот факт возмутил представителей Epic Games, поэтому они и решили подать иск в суд.

Стоит начать с того, что само заседание почти сорвали дети, которые неожиданно ворвались на эту онлайн-конференцию. Они выкрикивали лозунг "свободу Fortnite" и просили вернуть эту видеоигру на смартфоны. Подобное шоу продолжалось почти 20 минут, но в итоге сам судебный процесс начался. А уже после этого заседания появилось немало очень интересной информации от Epic Games.

Доходы от магазина Epic Games Store

Всего сервисом Epic Games Store пользуется 20,7 миллиона человек, а сразу 18,5 миллиона пришли именно благодаря раздачам бесплатных игр. Правда, только 7% пользователей (1,32 миллиона), которые взяли игру во время раздачи, продолжают покупать видеоигры в этом магазине и дальше. В среднем один такой геймер приносит Epic Games 40 долларов (более тысячи гривен), а вместе они обогатили эту компанию на 53 миллиона долларов, а это 33% от общей прибыли магазина.

Интересно, что сразу 2,2 миллиона геймеров начинали свое пользование этим магазином именно с покупки игры. Один такой клиент приносит Epic Games почти 50 долларов, а вместе – 107 миллионов долларов, а это 67% от общей прибыли магазина. Стоит также добавить, что эта статистика за 2020 год, а появилась она на форуме resetera.

Доходы от магазина Epic Games Store за 2020 год / Фото форум resetera

Расходы на бесплатные раздачи игр

Чуть позже появилась информация от основателя консалтинговой компании GameDiscoverCo Саймона Карлесса. Он поделился таблицей, в которой указаны расходы компании Epic Games на бесплатные раздачи видеоигр в период с декабря 2018 по сентябрь 2019 года. За это время компания потратила 11,6 миллиона долларов на право бесплатно раздавать игры в Epic Games Store. Всего за этот период сервисом Epic Games Store начало пользоваться почти 5 миллионов новых пользователей.

Больше всего компания потратила средств на следующие проекты:

Batman: Arkham Collection – 1,5 миллиона долларов

Subnautica – 1,4 миллиона долларов

Mutant Year Zero – 1 миллион долларов

Наверное, затраты себя оправдали, потому что эти проекты стали самыми популярными за этот период. В общем таблица очень интересная, а найти в ней можно достаточно неизвестной ранее информации.

Таблица расходов компании Epic Games на бесплатные раздачи игр / Фото твиттер Simon Carless

Партнерство с 2K и будущие эксклюзивы

Согласно документу от октября 2019 года, Epic Games потратила на сделку с компанией 2K аж 146 миллионов долларов. Сразу 115 миллионов пошло на эксклюзивность Borderlands 3, поэтому эта игра в течение шести месяцев продавалась исключительно в этом магазине (для PC). 11 миллионов потратили на сборку Borderlands: The Handsome Collection, а сразу 20 миллионов на бесплатную раздачу видеоигры Sid Meier's Civilization VI.

Появилась информация и о будущих эксклюзивах в этом магазине. Вроде бы Dead Island 2 и следующий Saints Row выйдут только в сервисе Epic Games Store.

Расходы на партнерство с 2K / Скриншот App box

Другая информация

Также в одной презентации можно найти еще немало интересной информации. Например, доход компании в 2018 году составил 5,7 миллиарда долларов (97% от Fortnite), в 2019 году – 4,2 миллиарда долларов (88% от Fortnite), а в 2020 году – 5,1 миллиарда долларов. Также стало известно, что Sony требует денежную компенсацию за кроссплатформенность, например, в Fortnite. Если доходы этой компании от конкретной игры как-то снижаются, то Epic Games должна компенсировать эти убытки. Интересно, что ни одна другая платформа компенсации за кроссплей не просит.

Судебное дело между Apple и Epic Games только началось, но уже в первый день эти компании открыли своеобразный ящик Пандоры. Наверное, в ближайшее время нам нужно ждать на новые и неожиданные открытия.