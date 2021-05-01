Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в PS Store и Epic Games Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

За последнюю неделю в магазине Steam появилось немалое количество очень интересных предложений. В этом сервисе сейчас проходит новая тематическая распродажа под названием "Золотая неделя", которая посвящена видеоиграм от японских разработчиков. Эти игры по сниженной цене можно будет приобрести до 6 мая. А уже 4 мая немало поклонников будут отмечать День "Звездных войн", поэтому неудивительно, что также стартовала распродажа и этих игр (до 6 мая).

До 3 мая можно приобрести по сниженной цене видеоигры от разработчиков из Daedalic Entertainment. Также Steam обновил страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там. Из интересного еще можно отметить информацию от Steam Database. Представители этого портала отметили, что масштабная летняя распродажа в Steam пройдет с 24 июня по 8 июля.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Death Stranding – 719 гривен (-60%)

Yakuza: Like a Dragon – 559 гривен (-30%)

Devil May Cry 5 – 639 гривен (-20%)

NieR: Automata – 233 гривны (-50%)

Tekken 7 – 81 гривна (-85%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 599 гривен (-50%)

Star Wars: Battlefront II – 359 гривен (-70%)

LEGO Star Wars The Complete Saga – 69 гривен (-75%)

Deponia: The Complete Journey – 37 гривен (-90%)

Ken Follett's The Pillars of the Earth – 75 гривен (-80%)

PlayerUnknown's Battlegrounds – 236 гривен (-50%)

Darkest Dungeon – 32 гривны (-80%)

Sniper Ghost Warrior Contracts – 119 гривен (-70%)

Star Wars: Battlefront II / Фото магазин Steam

PlayStation Store

В PS Store также стартовали уже знакомые нам распродажи: "Золотая неделя" и День "Звездных войн". Также в этом магазине уже завершилась масштабная весенняя распродажа, поэтому компания Sony запустила новую, которая продлится до 13 мая. Суммарно в PS Store сейчас можно приобрести почти 700 видеоигр по сниженной цене.

Также компания Sony назвала майскую подборку видеоигр, которые бесплатно смогут получить подписчики PS Plus. С 4 мая можно будет сыграть в следующие проекты: Battlefield V, Stranded Deep и Wreckfest (только для PS5).

Вот лишь некоторые выгодные предложения:

Control – 569 гривен (-40%)

Persona 5 Royal – 899 гривен (-50%)

Kingdom Come: Deliverance – 332 гривны (-65%)

The Sims 4 – 349 гривен (-75%)

Star Wars: Squadrons – 699 гривен (-50%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 649 гривен (-70%)

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition – 517 гривен (-77%)

Shadow Of The Tomb Raider Definitive Edition – 449 гривен (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 189 гривен (-80%)

NieR: Automata Game of the YoRHa Edition – 599 гривен (-50%)

Kingdom Come: Deliverance / Фото магазин PlayStation Store

Microsoft Store

Уже известные нам распродажи стартовали и в фирменном магазине Microsoft. До 6 мая можно будет приобрести большое количество проектов со скидками до 75%. Также компания Microsoft назвала игры, которые будут бесплатно доступны всем подписчикам Xbox Live Gold в мае. В этом месяце можно будет сыграть в следующие проекты: Armello, Dungeons III, LEGO Batman и Tropico 4.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition – 558 гривен (-60%)

Star Wars: Squadrons – 558 гривен (-50%)

LEGO Star Wars The Complete Saga – 140 гривен (-75%)

The Yakuza Remastered Collection – 837 гривен (-25%)

Ori: The Collection – 489 гривен (-50%)

Devil May Cry 5 – 558 гривен (-20%)

Final Fantasy VII – 224 гривны (-50%)

Cyberpunk 2077 – 1340 гривен (-20%)

Cyberpunk 2077 / Фото магазин Microsoft Store

Другие магазины

В магазине Epic Games Store до 6 мая можно получить бесплатно различные наборы для Idle Champions of the Forgotten Realms (сама игра и так бесплатная). А следующим проектом в рамках этой акции станет приключенческая видеоигра Pine.

В магазине GOG до 3 мая можно приобрести по сниженной цене видеоигры от компании Kalypso Media. Из интересного еще можно отметить скидку в 20% на все издания World of Warcraft: Shadowlands в сервисе Battle.net (до 3 мая).

World of Warcraft: Shadowlands / Фото сервис Battle.net