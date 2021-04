В PS Store уже можно бесплатно получить видеоигру Horizon Zero Dawn, а в Epic Games Store сразу два проекта. Также несколько тематических событий началось в Steam и Microsoft Store.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Steam

На этой неделе в магазине Steam началось сразу две тематические распродажи. Стоит начать с того, что свое двадцатилетие отмечает серия Tropico, поэтому разработчики и подготовили специальные акционные предложения. Со скидками до 80% можно приобрести игры и различные дополнения, а подобная акция продлится до 26 апреля.

Также в этот день завершится тематическая распродажа проектов от разработчиков из Raw Fury и 11 bit studios. Интересно, что игры от последней студии можно даже покупать специальными пакетами или комплектами (всего есть три варианта).

Из интересного еще можно отметить бесплатную раздачу многопользовательской видеоигры Quiplash. Игра рассчитана на нескольких игроков, а геймерам нужно только придумывать смешные ответы на различные вопросы. Получить эту видеоигру можно бесплатно до 26 апреля по этой ссылке.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Tropico 6 – 231 гривна (-60%)

Tropico 5 – 97 гривен (-65%)

This War of Mine – 69 гривен (-75%)

Frostpunk – 128 гривен (-66%)

Children of Morta – 164 гривны (-50%)

Star Renegades – 230 гривен (-30%)

Moonlighter – 83 гривны (-70%)

Beat Cop – 45 гривен (-80%)

Marvel's Avengers – 359 гривен (-60%)

Dying Light – 156 гривен (-66%)

PlayStation Store

В PS Store только на следующей неделе завершится масштабная весенняя распродажа, поэтому новых предложений пока не появлялось. Правда, также сейчас в этом магазине проходит акция под названием "Play at Home". В рамках этого события геймеры могут бесплатно забрать популярную видеоигру Horizon Zero Dawn. Стоит отметить, что игроки могут получить издание Complete Edition, в которое вошло дополнение Frozen Wilds. Забрать бесплатно эту видеоигру можно будет до 14 мая по этой ссылке.

Epic Games Store

В магазине Epic Games Store продолжаются уже классические раздачи видеоигр. До 29 апреля здесь можно бесплатно получить известный хоррор Alien: Isolation и ролевой карточный "рогалик" Hand of Fate 2. Следующим проектом в рамках этой акции станет не полноценная видеоигра, а комплект персонажей для Idle Champions of the Forgotten Realms (сама игра и так бесплатная).

Microsoft Store

В фирменном магазине Microsoft началась тематическая распродажа игр серии Resident Evil. Например, Resident Evil 7 можно приобрести со скидкой в 50% за 280 гривен. В целом эта акция продлится только до 26 апреля. Все другие акционные предложения в этом магазине в основном доступны только для подписчиков Xbox Live Gold, а с полным списком можно ознакомиться по этой ссылке. Также владельцы такой подписки смогут бесплатно сыграть в Metro: Last Light Redux и WRC 9 FIA World Rally Championship до 26 апреля.

