Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри у PS Store та Epic Games Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Steam

За останній тиждень у крамниці Steam з'явилася чимала кількість дуже цікавих пропозицій. У цьому сервісі зараз проходить новий тематичний розпродаж із назвою "Золотий тиждень", який присвячений відеоіграм від японських розробників. Ці ігри за зниженою ціною можна буде придбати до 6 травня. А вже 4 травня чимало шанувальників будуть відзначати День "Зоряних війн", тому не дивно, що також стартував розпродаж й цих ігор (до 6 травня).

До 3 травня можна придбати за зниженою ціною відеоігри від розробників із Daedalic Entertainment. Також Steam оновив сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там. З цікавого ще можна відзначити інформацію від Steam Database. Представники цього порталу зазначили, що масштабний літній розпродаж у Steam пройде з 24 червня по 8 липня.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Death Stranding – 719 гривень (-60%)

Yakuza: Like a Dragon – 559 гривень (-30%)

Devil May Cry 5 – 639 гривень (-20%)

NieR: Automata – 233 гривні (-50%)

Tekken 7 – 81 гривня (-85%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 599 гривень (-50%)

Star Wars: Battlefront II – 359 гривень (-70%)

LEGO Star Wars The Complete Saga – 69 гривень (-75%)

Deponia: The Complete Journey – 37 гривень (-90%)

Ken Follett's The Pillars of the Earth – 75 гривень (-80%)

PlayerUnknown's Battlegrounds – 236 гривень (-50%)

Darkest Dungeon – 32 гривні (-80%)

Sniper Ghost Warrior Contracts – 119 гривень (-70%)

Star Wars: Battlefront II​ / Фото крамниця Steam

PlayStation Store

У PS Store також стартували вже знайомі нам розпродажі: "Золотий тиждень" та День "Зоряних війн". Також у цій крамниці вже завершився масштабний весняний розпродаж, тому компанія Sony запустила новий, який продовжиться до 13 травня. Сумарно у PS Store зараз можна придбати майже 700 відеоігор за зниженою ціною.

Також компанія Sony назвала травневу добірку відеоігор, які безплатно зможуть отримати підписники PS Plus. З 4 травня можна буде зіграти у наступні проєкти: Battlefield V, Stranded Deep та Wreckfest (лише для PS5).

Ось лише деякі вигідні пропозиції:

Control – 569 гривень (-40%)

Persona 5 Royal – 899 гривень (-50%)

Kingdom Come: Deliverance – 332 гривні (-65%)

The Sims 4 – 349 гривень (-75%)

Star Wars: Squadrons – 699 гривень (-50%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 649 гривень (-70%)

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition – 517 гривень (-77%)

Shadow Of The Tomb Raider Definitive Edition – 449 гривень (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 189 гривень (-80%)

NieR: Automata Game of the YoRHa Edition – 599 гривень (-50%)

Kingdom Come: Deliverance / Фото крамниця PlayStation Store

Microsoft Store

Уже відомі нам розпродажі стартували й у фірмовій крамниці Microsoft. До 6 травня можна буде придбати чималу кількість проєктів зі знижками до 75%. Також компанія Microsoft назвала ігри, які будуть безплатно доступні всім підписникам Xbox Live Gold у травні. У цьому місяці можна буде зіграти у наступні проєкти: Armello, Dungeons III, LEGO Batman та Tropico 4.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition – 558 гривень (-60%)

Star Wars: Squadrons – 558 гривень (-50%)

LEGO Star Wars The Complete Saga – 140 гривень (-75%)

The Yakuza Remastered Collection – 837 гривень (-25%)

Ori: The Collection – 489 гривень (-50%)

Devil May Cry 5 – 558 гривень (-20%)

Final Fantasy VII – 224 гривні (-50%)

Cyberpunk 2077 – 1340 гривень (-20%)

Cyberpunk 2077​​ /Фото крамниця Microsoft Store

Інші крамниці

У крамниці Epic Games Store до 6 травня можна отримати безплатно різноманітні набори для Idle Champions of the Forgotten Realms (сама гра й так безплатна). А наступним проєктом у межах цієї акції стане пригодницька відеогра Pine.

У крамниці GOG до 3 травня можна придбати за зниженою ціною відеоігри від компанії Kalypso Media. З цікавого ще можна відзначити знижку у 20% на всі видання World of Warcraft: Shadowlands у сервісі Battle.net (до 3 травня).

World of Warcraft: Shadowlands / Фото сервіс Battle.net