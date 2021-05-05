30 квітня відбувся реліз "рогалика" Returnal від розробників зі студії Housemarque. Видавцем цього проєкту виступила компанія Sony, а гра вийшла ексклюзивно для консолі PlayStation 5.

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Варто розпочати з того, що відеогра отримала дуже схвальні відгуки від критиків та геймерів. Наприклад, на агрегаторі рецензій Metacritic ця гра отримала від журналістів 86 балів, а від звичайних гравців – 7,5 бала. Загалом всі задоволені цим проєктом, щоправда, деякі рішення розробників дуже не сподобалися багатьом гравцям. У перші дні ситуація була стабільна, але потім на існуючу проблему наклалися ще й технічні недоліки.

Спочатку геймери були незадоволені відсутністю нормальних збережень у Returnal . Річ у тім, що гравці не можуть просто вийти під час забігу з гри, щоб пізніше продовжити проходження. Звісно, така специфіка проєкту, але геймери вже тоді почали тиснути на студію та активно обговорювали цю проблему на Reddit. Розробники запропонували використовувати функцію призупинення роботи, але панацеєю цей варіант не став й близько. Річ у тім, що паралельно у щось інше зіграти не вийде, а також цей спосіб не врятує від випадкового відключення електрики.

Розробники вже тоді відзначили, що уважно слідкують за ситуацією, але поки анонсувати нічого не збираються. Щоправда, реальні проблеми "прийшли" до них самі. У різноманітних соцмережах з'явилося чимало майже однакових повідомлень. Спочатку з'явився баг з дверима у деяких геймерів , який унеможливлював подальше проходження гри. А пізніше ще й виявилося, що гра у чималої кількості гравців просто вилітає. Найгірше, що подібні речі відбуваються у випадкових місцях, а також не залежать від прогресу. Зазвичай гравці отримують повідомлення про невідому помилку " CE-108255-1 ", а сама консоль може переходити у безпечний режим після цього.

А тепер потрібно згадати про відсутність класичних збережень у Returnal. П одібне повідомлення можна побачити на 2 чи 3 годині гри, а після цього залишається лише один варіант – розпочинати все з самого початку. Звісно, розробники одразу звернули увагу на подібні технічні недоліки, але навіть новий патч не зміг розв'язати цю проблему у всіх геймерів. Чимало гравців навіть відзначило , що гра сама вирішила автоматично оновитися, а подібний процес "зніс" весь їхній прогрес.

Наостанок варто відзначити, що розробники продовжують активно працювати над виправленням подібних багів, а вже найближчим часом має вийти новий патч. Сподіваємося, що студія Housemarque зможе розв'язати ці технічні проблеми, щоб всі гравці змогли сповна насолодитися Returnal.

Трейлер відеогри Returnal – відео