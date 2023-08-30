Геймеры создали в Minecraft настоящую пиратскую бухту: фото работы

Два геймера создали удивительный тайник в хардкорной версии мира Minecraft. В качестве источника вдохновения они использовали тему пиратской бухты.

Режим Хардкор в Minecraft является сложным местом для выживания. Поэтому вполне понятно, почему эти геймеры решили играть вместе, строя свою базу, которая будет тайником от опасных врагов в мире игры.

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Пиратская бухта в Minecraft

Несмотря на то, что многие игроки предпочитают соблюдать особенности песочницы в игре, есть те, кому очень нравятся вызовы выживания в хардкорном режиме Minecraft.

Учитывая, что игра заканчивается, когда персонаж игрока погибает, многие поклонники и даже стримеры хотят увидеть, как долго они смогут пережить опасности такого сложного режима.

Теперь один из геймеров показал настоящую пиратскую бухту, которую он построил вместе со своим другом для того чтобы иметь возможность выжить в сложном режиме Minecraft.

Геймеры нашли идеальное место, учитывая, что в пещеру, в которой они и построили свою бухту, можно попасть только по воде. На фото можно увидеть интересные детали бухты: небольшой вход в пещеру, уникальный растительный мир под землей и кораллы под водой.