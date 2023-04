Бесплатная визуальная новелла всего через неделю после своего релиза стала игрой с самым высоким рейтингом, которую SEGA когда-либо публиковала на платформе Steam.

Об этом свидетельствуют свыше 11 500 отзывов геймеров на странице игры в цифровом магазине, а также тот факт что 98.4% из них положительны.

Таким образом, "Murder of Sonic the Hedgehog" стала не только лучшей игрой о Сонике из имеющихся на ПК, а также получила оценки выше, чем такие известные серии как Persona или Yakuza.

Кроме того, она также обошла игры для которых Sega выступает издателем, а это, на секундочку, такие мастодонты как стратегия Total War или даже горячо любимый фанатами футбола симулятор Football Manager.

Но и это еще не все, ведь новинка также стала одной из самых популярных игр в Steam всех времен.В частности, по версии портала SteamDB она занимает 61 место, а на Steam250 – 98 место.

Вдумайтесь только: ее оценки лучше, чем у Skyrim или Elden Ring.

Трейлер The Murder of Sonic the Hedgehog: видео

Понятно, что обзоры в Steam далеко не самый лучший способ сравнить игры друг с другом, а вся эта ситуация является уже более своеобразным мемом, однако все равно показывает, насколько The Murder of Sonic the Hedgehog была положительно встречена геймерами.

Скорее отправляйтесь на поиски убийцы Соника, если вы, конечно, еще этого не сделали.