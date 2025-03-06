За более 17 лет существования Minecraft геймеры уже привыкли, что главный герой игры является "безмолвным", но один энтузиаст решил исправить эту ситуацию, информирует 24 Канал з ссылкой на PC Gamer.

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Стив наконец заговорил

Модер под ником SnailMan предоставил культовому персонажу в бирюзовой рубашке голос Джека Блэка, который исполнил роль Стива в будущей экранизации Minecraft, и это стоит увидеть и услышать.

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В соцсети X энтузиаст распространил своего рода "трейлер" модификации, который как раз демонстрирует ее в действии. В частности, голос Блэка слышно сразу, когда загружается мир.

Стив,

– звучит констатация факта.

Забавный мод в действии – смотрите видео

Кроме того, персонаж комментирует создание и использование верстака, а также ряд других механик в игре.

Хотя на первую версию модификации SnailMan потратил всего три часа, он обещает и дальше работать над проектом и обязательно пополнить его новыми репликами, когда лента появится на экранах.