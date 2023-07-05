Героя игры Red Dead Redemption 2 поместили в забавную рекламу куриных ножек

Стрельца-разбойника из Red Dead Redemption 2 Артура Моргана заметили на забавной рекламе куриных ножек. Такой рекламный трюк рассмешил поклонников игры.

Несмотря на авторские права, Артур Морган и другие активы Red Dead Redemption появились во многих местах по всему миру, пытаясь продвигать продукты или привлекать клиентов для разных компаний.

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Артур Морган в рекламе куриных ножек

Поклонники сериала раньше замечали в рекламах культовые сцены из Red Dead Redemption, а Джона Марстона даже замечали на коробках от обуви. Учитывая, что Red Dead Redemption 2 является такой культовой игрой на данный момент, кажется, что некоторые не могут удержаться от использования ее для продажи своих товаров.

Этот рекламный трюк рассмешил даже маркетологов популярной сети KFC. В своем твиттере они показали рекламную работу и лаконично подписали: "серьезная конкуренция".

На вывеске магазина над входом использовано культовое изображение Артура Моргана, нацелившего свой пистолет с обложки Red Dead Redemption 2. Впрочем, его пистолет заменили куриной ножкой.

Изображение хорошо сочетается с общей западной тематикой на вывеске. Хотя очевидно, что эта вывеска может доставить владельцу бизнеса серьезные неприятности, если Take-Two Interactive решит обжаловать ее в суде.