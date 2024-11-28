Microsoft готова запустить магазин Xbox для Android, но не может этого сделать из-за Google

Планы Microsoft запустить магазин игр Xbox для пользователей Android столкнулись с юридической проблемой: Google заблокировал запуск до завершения судебного процесса.

В октябре Сара Бонд, президент Xbox, объявила, что до конца ноября пользователи Android смогут покупать и запускать игры Xbox непосредственно из приложения на смартфоне, сообщает 24 Канал.

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Однако, ноябрь подходит к концу, а функция остается недоступной. Бонд объяснила задержку юридическими маневрами Google после решения суда, который признал Google Play Market нелегальной монополией.

Решение суда, от 18 октября, требовало от Google разрешить конкурирующие магазины приложений и отменить обязательное использование Google Play Billing для осуществления платежей. Однако судья предоставил Google отсрочку в исполнении решения, пока компания подает апелляцию. Эта отсрочка фактически останавливает планы Microsoft.

Из-за временной административной отсрочки, недавно предоставленной судом, мы пока не можем запустить эти функции, как планировали,

– сказала Бонд.

Она добавила, что команда Microsoft подготовила необходимый функционал и готова к запуску, как только юридическая ситуация будет решена.

Google отрицает претензии Microsoft

По словам Дэна Джексона, представителя Google, Microsoft имела возможность активировать покупки и игровой процесс в своем приложении, но решила этого не делать. Джексон также сослался на соображения безопасности, заявив:

Решение суда и его поспешное исполнение ставят под угрозу способность Google Play обеспечивать безопасность пользователей. Microsoft, как и Epic Games, игнорирует эти реальные проблемы безопасности. Мы и в дальнейшем сосредоточены на поддержке экосистемы, которая работает для всех, а не только для двух крупнейших игровых компаний.

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Мобильные планы Microsoft

Microsoft уже некоторое время присматривается к рынку мобильных игр. Компания намекала на планы относительно платформы для своего мобильного магазина игр как на основе приложений, так и на основе браузера.

Хотя браузерное решение было обещано еще в августе, дата его запуска не была подтверждена. Пока продолжается судебная тяжба, запуск магазина игр Microsoft для Android остается на паузе.