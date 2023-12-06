Трейлер GTA 6 за сутки побил рекорд GTA 5, который держался 12 лет

Первый официальный трейлер игры Grand Theft Auto 6 не перестает бить рекорды. Уже после первых суток он побил рекорд по количеству просмотров, который 12 лет удерживала игра-предшественница GTA 5.

Несмотря на то, что Rockstar Games пришлось отменить собственные планы по публикации трейлера из-за некоторых сокрушительных ранних сливов информации, последствия внезапного запуска анонса игры всколыхнули всю индустрии.

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Трейлер GTA 6 побил рекорд

Первый официальный трейлер Grand Theft Auto 6 быстро стал самым популярным немузыкальным видео на ютубе, побив рекорд, ранее принадлежавший MrBeast. И этот успех постоянно растет.

Чуть больше чем через 24 часа после официальной загрузки трейлера GTA 6 на ютубе он уже превысил количество просмотров трейлера GTA 5 за весь период. То есть через 12 лет – с ноября 2011-го. За это время трейлер предшественницы собрал более 99 миллионов 971 тысячу просмотров.

Трейлер игры GTA 6: смотрите видео

Первый же официальный трейлер будущей игры Grand Theft Auto 6 преодолел отметку в 100 миллионов просмотров лишь чуть более чем за 1 сутки. Ожидая продолжения любимой серии поклонники буквально под лупой просматривали каждый кадр трейлера, ища возможные намеки Rockstar Games.