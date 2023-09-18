Несмотря на такой "почтенный" возраст, GTA 5 продолжает оставаться популярной среди геймеров и выходит на новых платформах. Но "долговечность" – далеко не единственное достижение популярной игры.

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Достижения за десятилетие GTA 5

В ноябре 2014 года GTA 5 вышла на консолях PlayStation 4 и Xbox One, а только в апреле 2015 года на ПК с операционной системой Windows. Кроме того, в марте 2022 года Grand Theft Auto V переиздали для современного поколения консолей – PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

За все время издатель Take Two продал более 185 миллионов копий Grand Theft Auto V, из которых удалось сгенерировать свыше 8 миллиардов долларов чистого дохода. Существенную заслугу в долгой жизни и прибыльности пятой игры серии имеет онлайн-версия, получившая название GTA Online.

К слову, именно к 10-летию игры Rockstar Games анонсировала новый контент для GTA Online. Это три костюма, вдохновленные главными героями из GTA V, миссии, оружие и автомобиль Bravado Hotring.