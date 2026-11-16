GTA 6 едва не заблокировали в Южной Корее – цензоры голосовали трижды

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Комитет по цензуре игр Южной Кореи трижды собирался на заседания и проводил жаркие дебаты, прежде чем присвоить игре Rockstar возрастной рейтинг, сообщает Inven.

Почему цензоры выдвинули претензии к GTA 6

Главной причиной споров между регуляторами стало не насилие или наркотики, а систематическое появление обнаженных мужских гениталий в фоновых сценах игры без сексуального контекста.

Члены Комитета по рейтингу игрового контента (GCRB) подчеркнули, что подобный контент встречается в игре слишком часто.

Обнажение гениталий не запрещено полностью, но оно никогда раньше не появлялось так часто без контекста– прокомментировал член Рейтингового комитета игрового контента Южной Кореи.

Первое голосование регуляторов состоялось 10 сентября 2026 года и завершилось ничьей 3:3 между решением о допуске для взрослых и полным отказом в классификации, что заблокировало бы выход игры на рынок страны.

На тот момент цензоры даже не располагали рабочей сборкой игры из-за строгих требований безопасности разработчиков. Получив билд 28 сентября, комитет отложил окончательный вердикт для длительного тестирования.

В конце концов, во время третьего заседания 16 октября 2026 года комитет принял итоговое решение большинством голосов 8 против 1 в пользу возрастного рейтинга "19+".

Финальный трейлер игры: смотрите видео

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года, и южнокорейские геймеры смогут получить проект одновременно со всем миром, но были на грани того, чтобы оказаться в стороне от этого знакового события.