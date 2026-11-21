Игроки Grand Theft Auto 6 обнаружили неопровержимые доказательства того, что события игры разворачиваются в одной вселенной с серией Red Dead Redemption.

В игре заметили шляпу, очень похожую на головной убор Артура Моргана, численные пасхалки и даже упоминания о событиях 1899 года, сообщает 24 Канал.

Таинственная книга и упоминания о Диком Западе

Первые серьезные подтверждения того, что существует общая вселенная, фанаты обнаружили во время исследования локации Brian's Boat Works & Marina в GTA 6.

Блогер GameRoll нашел там книгу, в которой подробно описаны приключения бандита Флако Эрнандеса – одного из противников Артура Моргана из Red Dead Redemption 2.

Главный герой книги Раст Маккрири описывает, как нашел Флако мертвым в снегу у озера Керн, что полностью совпадает с событиями второй части ковбойского экшена. Кроме того, в тексте книги присутствуют прямые упоминания о культовых городах и регионах: Блэквотер, Нью-Остин, Армадилло, Амбарино и Чупароса.

Я приятно удивлен тем, что Rockstar четко объединила вселенные RDR и GTA,

– прокомментировал находку блогер.

Помимо литературных отсылок, фанаты заметили автомобильные номера штата Нью-Остин, которые случайно появляются на машинах в GTA 6. В мире Red Dead именно Нью-Остин служит аналогом штата Техас.

На полях для мини-гольфа в западном стиле разработчики спрятали фигурку ковбоя на спине собаки, в которой фанаты узнали Артура Моргана.

Фигурка ковбоя / Скриншот из игры

Самым большим сюрпризом для сообщества стала возможность приобрести шляпу, подозрительно похожую на легендарный головной убор Артура Моргана, на гаражной распродаже к югу от Порт-Геллхорна.

Игроки могут надеть его на главного героя Джейсона Дюваля. NPC даже отмечают, что ковбойский стиль ему очень идет.

После всех этих находок многие фанаты Rockstar выдвигают теории о реинкарнации или родственной связи между Артуром Морганом и Джейсоном. Они обращают внимание на внешнее сходство персонажей и манеру речи.

Пикантности добавляет одна из сцен игры, где Люсия говорит Джейсону, что вполне представляет его "где-то на ферме в ковбойской шляпе", на что тот отвечает, что, возможно, так и было бы в другой жизни.

Учитывая любовь Rockstar к деталям, столько совпадений точно не могут быть случайными. Таким образом, фанаты видеоигр получили не просто GTA 6, а целую мультивселенную.

Тем более что в шестерке совершил "камбэк" еще и любимый герой многих поклонников самой серии Grand Theft Auto.