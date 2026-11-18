GTA 6 еще не вышла, но уже претендует на 8 наград The Game Awards 2026
Организаторы ежегодной премии The Game Awards 2026 объявили полный список номинантов. Главной сенсацией стало появление экшена Grand Theft Auto 6 сразу в восьми номинациях.
Проект Rockstar был номинирован на звание "Игра года" по версии премии, а также на семь других наград, сообщает 24 Канал.
Восемь номинаций и исторический прецедент
Голосование для игроков начнется 30 ноября, но ситуация с новым проектом компании Rockstar Games оказалась уникальной для индустрии: игру выдвинули на награды за день до ее релиза 19 ноября, когда профильные обзоры даже не появились в сети.
В самой престижной категории "Игра года" GTA 6 будет соревноваться с такими соперниками, как The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Phantom Blade Zero и Control Resonant.
Помимо главного приза, критики выдвинули проект Rockstar Games еще в семи номинациях:
- "Лучшая режиссура";
- "Лучший сюжет";
- "Лучший приключенческий экшен";
- "Лучший художественный стиль";
- "Лучший саундтрек и музыка";
- "Лучший звуковой дизайн";
- "Лучшая актерская игра".
Несмотря на то, что ранее к дате отбора близко подходили такие хиты, как God of War Ragnarok, этот случай стал первым в истории The Game Awards, когда игру до ее релиза выдвинули на главную премию.
Если GTA 6 одержит победу в категории "Игра года", это станет первой подобной наградой для Rockstar на данной церемонии – в 2018 году их проект Red Dead Redemption 2 уступил первенство игре God of War.
Полный список номинантов
- "Game of the Year" (Игра года) – 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto VI, Phantom Blade 0, Resident Evil Requiem, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- "Best Game Direction" (Лучшая режиссура) – Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Phantom Blade 0, Pragmata, Resident Evil Requiem.
- "Best Narrative" (Лучший сюжет) – 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Resident Evil Requiem, The Blood of Dawnwalker.
- "Best Art Direction" (Лучший художественный стиль) – Control Resonant, Grand Theft Auto 6, MOUSE: P.I. for Hire, Phantom Blade 0, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- "Best Sound & Music" (Лучший саундтрек и музыка) – Ace Combat 8: Wings of Theve, Grand Theft Auto 6, Mixtape, Phantom Blade 0, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- "Best Audio Design" (Лучший звуковой дизайн) – Ace Combat 8: Wings of Theve, Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Resident Evil Requiem, Star Wars: Galactic Racer.
- "Best Performance" (Лучшая актерская игра) – 007 First Light (Патрик Гибсон), Grand Theft Auto 6 (Манни Л. Перес), Marvel's Wolverine (Лиам Макинтайр), Resident Evil Requiem (Анджела Сант'альбано), Saros (Рахул Кохли).
- "Best Action/Adventure Game" (Лучшая приключенческая игра) – 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Pragmata, Resident Evil Requiem, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- "Best Action Game" (Лучшая игра в жанре экшн) – Ace Combat 8: Wings of Theve, Gears of War: E-Day, Onimusha: Way of the Sword, Phantom Blade 0, Saros.
- "Best Role Playing Game" (Лучшая ролевая игра) – Final Fantasy Resonance, Fire Emblem: Fortune's Weave, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, The Blood of Dawnwalker, Trails in the Sky: The 2nd Chapter.
- "Best Fighting Game" (Лучший файтинг) – 2XKO, Avatar Legends: The Fighting Game, Invincible Vs, Marvel Tokon: Fighting Souls, My Hero Academia: All's Justice.
- "Best Family Game" (Лучшая семейная игра) – Big Walk, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Nintendo Switch Sports Resort, Pokemon Pokopia, Yoshi and the Mysterious Book.
- "Лучшая симуляторная/стратегическая игра" (Best Sim/Strategy Game) – Mewgenics, Planet Zoo 2, Pokemon Pokopia, Slay the Spire 2, Star Wars Zero Company.
- "Best Sports/Racing Game" (Лучшая спортивная/гоночная игра) – EA Sports FC 27, Forza Horizon 6, Nintendo Switch Sports Resort, Screamer, Star Wars: Galactic Racer.
- "Лучшая многопользовательская игра" (Best Multiplayer) – Big Walk, Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day, Marathon, Meccha Chameleon, Orbitals.
- "Best Independent Game" (Лучшая независимая игра) – Big Walk, Cairn, Denshattack, Mewgenics, Mina the Hollower.
- "Best Debut Indie Game" (Лучший инди-дебют) – Dressmaker, Esoteric Ebb, Orbitals, Replaced, Silver Pines.
- "Best Ongoing Game" (Лучшая развивающаяся игра) – ARC Raiders, Final Fantasy 14, Fortnite, No Man's Sky, The Witcher 3: Wild Hunt.
- "Best Community Support" (Лучшая поддержка сообщества) – Crimson Desert, Helldivers 2, No Man's Sky, The Witcher 3: Wild Hunt, Warframe.
- "Best Mobile Game" (Лучшая мобильная игра) – Arknights Endfield, Monster Hunter Outlanders, Neverness to Everness, Pokemon Champions, Where Winds Meet.
- "Best VR/AR Game" (Лучшая VR/AR-игра) – Forefront, Into the Radius 2, Little Nightmares VR: Altered Echoes, Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, Thief VR: Legacy of Shadow.
- "Innovation in Accessibility" (Инновации в области доступности) – Assassin's Creed Black Flag Resynced, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day, Marvel's Wolverine, Rhythm Heaven Groove.
- "Games for Impact" (Игры, оказывающие влияние) – Big Walk, Cairn, Forever Ago, Life is Strange: Reunion, Lily's World XD, Mixtape.
- "Best Adaptation" (Лучшая экранизация) – Cyberpunk Edgerunners 2, Fallout (2-й сезон), Mortal Kombat 2, Resident Evil, The Super Mario Galaxy Movie.
- "Most Anticipated Game" (Самая ожидаемая игра) – Fable, Final Fantasy 7 Revelation, God of War Laufey, Resident Evil: Veronica, The Witcher 4.
- "Best User Creation" (Лучший пользовательский контент) – A Dream of Silence: Revamped (Baldur's Gate 3), Create Aeronautics (Minecraft), Nopixel V (Grand Theft Auto Online), Star Wars Droid Tycoon (Fortnite), TTK Testing (Roblox).
- "Best Esports Game" (Лучшая киберспортивная игра) – Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang, Valorant.
Окончательные результаты сообщество и разработчики узнают уже во время прямой трансляции шоу, которую 10 декабря 2026 года проведет ведущий Джефф Кили.