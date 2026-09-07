Новая система оружия в GTA 6 вызовет недовольство геймеров – сколько единиц оружия разрешат иметь при себе

Эпоха, когда главные герои серии GTA могли незаметно достать ракетную установку или тяжелый пулемет из заднего кармана джинсов, окончательно уходит в прошлое. В GTA 6 будет внедрена новая система.

Разработчики долгожданного блокбастера решили сделать еще один серьезный шаг в сторону реализма, кардинально изменив систему ношения оружия, сообщает ютубер TGG.

Четыре ствола и ни капли фантастики

В новой части франшизы игроки больше не смогут носить с собой целый арсенал. Главные герои, Джейсон и Люсия, теперь будут иметь при себе только два пистолета скрытого ношения и две "длинные" винтовки.

При этом разработчики не позволят вешать оба автомата на спину: один ствол будет висеть за плечами, а другое оружие герои будут держать в руках.

Вооруженность героев будет напрямую влиять на поведение окружающих. Если вы просто прогуливаетесь по городу с винтовкой за спиной, прохожие отнесутся к этому спокойно. Однако, если Джейсон или Люсия возьмут автомат в руки, окружающие начнут проявлять беспокойство, будут избегать контакта и постепенно разбегаться.

Полицейские в таком случае сначала сделают предупреждение, а если вы наведете на кого-то прицел или возьмете оружие обеими руками в боевую готовность, ситуация мгновенно перерастет в открытый конфликт.

Все это повлияет на репутацию персонажа, ведь ранее также сообщалось, что шкала морали в GTA 6 позволит игрокам стать неисправимыми преступниками.

Полный разбор новой системы от блогера: смотрите видео

Однако что же будет с разнообразием оружия, представленного в игре? Отныне транспортные средства будут выполнять роль полноценных мобильных сейфов для оружия. Игроки смогут положить свое длинноствольное оружие в любую машину, которую угнали на улице.

Однако только личный автомобиль героя будет хранить весь накопленный арсенал на постоянной основе, тогда как случайный транспорт потеряет оружие после того, как вы его покинете.

Подобное ограничение заставит геймеров тщательнее планировать каждое ограбление или перестрелку, выбирая только самое необходимое снаряжение для конкретной миссии.

Помимо изменения работы арсенала, разработчики полностью переработали ощущения от стрельбы. Каждая единица оружия теперь имеет гораздо более сильную отдачу и ощутимый вес, поэтому игрокам придется чаще стрелять короткими очередями для сохранения точности.

Автоматическое прицеливание по умолчанию отключено, хотя авторы оставили возможность настроить его уровень в меню. Также разработчики добавили уникальную механику взаимодействия: Джейсон и Люсия теперь могут буквально подходить друг к другу и передавать оружие из рук в руки во время боя.