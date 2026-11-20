Геймеры нашли способ включить режим от первого лица в долгожданной игре GTA 6 уже в первый день после ее официального релиза.

Разработчики из Rockstar Games не добавили эту функцию изначально, скрыв режим камеры, который нравится многим геймерам. Однако игроки случайно обнаружили баг, позволяющий его включить, сообщает 24 Канал.

Как активировать вид от первого лица

Долгожданный релиз Grand Theft Auto 6 состоялся 19 ноября 2026 года. В отличие от предыдущей части серии, новинку выпустили без официальной поддержки камеры от первого лица.

Представители студии Rockstar ранее объясняли, что во время разработки они сосредоточились на анимациях от третьего лица. Однако уже через несколько часов после выхода игры пользователи нашли оригинальный обходной путь.

Секретный метод раскрыл блогер под ником oneboyler, который опубликовал видеоинструкцию на сервисе YouTube, а сообщество быстро распространило ее в сети X.

Инструкция на YouTube: смотрите видео

Чтобы активировать скрытый режим на консоли PlayStation 5, геймерам нужно выполнить четкую последовательность действий:

Сначала необходимо зайти в настройки контроллера и изменить функцию сенсорной панели с открытия карты на переключение камеры;

после этого игрок должен сесть на водительское сиденье автомобиля и достать игровой смартфон кнопкой "вверх" на крестовине;

далее нужно убрать телефон кнопкой "Круг" или "B" и сразу несколько раз подряд нажать на сенсорную панель;

в случае успешного выполнения трюка камера фиксируется в ракурсе от первого лица.

Игрок может свободно выйти из транспортного средства и исследовать Вайс-Сити от имени Джейсона или Лу.

При этом в игре полноценно работают анимации ходьбы и использования оружия.

Как вы можете видеть, анимации оружия для режима от первого лица уже есть в игре,

– прокомментировал автор находки, блогер oneboyler.

Впрочем, в нынешней версии бага есть одно существенное ограничение. Игроки не могут просто переключить камеру обратно в привычный режим от третьего лица. Для восстановления стандартного вида приходится заново загружать сохранение.

Наличие полностью готовых анимаций оружия и детализированных салонов автомобилей в тюнинговых мастерских свидетельствует о том, что разработчики готовили этот режим заранее.

В геймерском сообществе уже выдвигают различные предположения относительно действий Rockstar. Некоторые пользователи считают, что авторам понадобилось дополнительное время на исправление ошибок и "доработку" механики перед официальным обновлением, которое добавит ее в игру.