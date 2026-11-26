ИТ-специалист Ярослав Ковальский запустил бесплатный веб-сервис Capiche, который озвучивает Grand Theft Auto 6 в режиме реального времени на десяти языках, в том числе и на украинском.

Как появился Capiche

Ковальский запустил проект через 70 часов после релиза игры как сопутствующий инструмент для геймеров, которые хотят играть на родном языке. О сервисе он рассказал в соцсети X, пишет Dev.ua.

Capiche работает в браузере на компьютере параллельно с игрой. Сервис считывает субтитры с экрана и озвучивает реплики персонажей в реальном времени, не вмешиваясь в файлы игры.

Более 5 миллиардов человек говорят на родном языке, для которого GTA VI не имеет субтитров. А GTA – это чистое кино: каждая шутка, оскорбление и сленговое выражение должны звучать вовремя,

– прокомментировал разработчик Ярослав Ковальский.

Помимо украинского, Capiche поддерживает турецкий, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский, тайский, чешский, филиппинский и исландский языки.

Как настроить сервис

Настройка состоит из нескольких шагов:

Установите на компьютер приложение PS Remote Play с официального сайта Sony, войдите в аккаунт PlayStation и выберите PS5.

На консоли один раз включите функцию удаленной игры в меню "Настройки" → "Система" → "Удаленная игра" → "Разрешить удаленную игру" и активируйте переключатель рядом со своей учетной записью.

Отключите звук в окне PS Remote Play на компьютере с помощью значка динамика внизу экрана. Тогда основной звук игры останется на телевизоре, а с компьютера будет слышно только озвучка.

В настройках GTA 6 откройте Settings → UI → Subtitles & Captions, включите субтитры, активируйте отображение имен говорящих (Speaker Names – On) и оставьте английский язык субтитров.

В браузере на странице Capiche нажмите "Выбрать окно", на вкладке Window выберите Remote Play и подтвердите с помощью Share. Затем наведите красную рамку на область субтитров и нажмите "Начать озвучивание".

После этого можно играть на телевизоре: сервис будет считывать реплики с экрана компьютера и озвучивать их на украинском языке.

Что говорят о правах и голосах

Ковальский подчеркивает, что Capiche – некоммерческий фан-проект, не связанный с Rockstar Games или Take-Two Interactive. Сервис не содержит и не изменяет оригинальные игровые файлы, код, аудиозаписи или изображения. Голосовые дорожки генерируются искусственным интеллектом в качестве оригинального аудиосопровождения и не копируют голоса актеров игры.