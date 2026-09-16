Rockstar готовит самый масштабный саундтрек в истории – какие знаменитости уже стали частью GTA 6

Rockstar дала старт активной рекламной кампании Grand Theft Auto 6. Музыканты с мировым именем начали рассказывать о своем участии в создании саундтрека к игре.

Немало исполнителей "признались" в работе над, пожалуй, самой ожидаемой видеоигрой в истории человечества, и этот список – лишь вершина айсберга, сообщает 24 Канал.

Плеяда звезд и возможные камео

В социальных сетях известных артистов появились арт-изображения в узнаваемом стиле игры.

Среди тех, кто опубликовал подобный пост, оказались:

гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс;

хип-хоп-исполнитель Трэвис Скотт;

кантри-певец Морган Уоллен;

рэпер Future;

рэпер Metro Boomin;

рэпер Yung Lean;

певица PinkPantheress;

певец Рау Алехандро;

дуэт CA7RIEL & Paco Amoroso.

Каждый из звездных участников раскрыл свою деталь будущей игры. Так, Трэвис Скотт показал кадр с вечерней обувью у пилона, а Воллен выложил изображение полуразрушенного бассейна в розовых тонах Vice City.

В то же время легендарный рок-музыкант Кит Ричардс опубликовал арт с задумчивой игуаной.

Другие же артисты, такие как Future, Metro Boomin и Yung Lean, обнародовали одинаковые изображения блестящего автомобиля Corvette на фоне заката.

Аналитики предполагают, что такая разница в промо-материалах имеет свой скрытый смысл.

Музыканты с одинаковыми фото автомобилей, вероятно, пополнят плейлисты на внутриигровых радиостанциях. В то же время артисты с уникальными изображениями могут рассчитывать на полноценные сюжетные камео или просто появление в виде неигровых персонажей.

В целом, уже можно смело утверждать, что саундтрек Grand Theft Auto 6 обещает стать самым масштабным в истории видеоигр. Помимо упомянутых в материале исполнителей, в трейлерах и презентациях уже звучали классические композиции от Depeche Mode, Def Leppard и Фила Коллинза. Разработчики стремятся создать атмосферную аудиопалитру, которая идеально передаст дух вымышленного штата Леонида – и пока что у них это вполне получается.

Напомним, что релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но версия для ПК может появиться рекордно быстро.