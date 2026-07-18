Выход Grand Theft Auto VI обещает стать крупнейшим событием в истории индустрии развлечений, что подтверждают прогнозы финансовых аналитиков, сообщает Insider Gaming.

Рекордные предзаказы и реальные цифры

Предзаказы на долгожданное продолжение известной серии открылись 25 июня 2026 года, и за первые несколько недель игроки потратили на игру колоссальные суммы.

По данным аналитической компании Newzoo, только в Соединенных Штатах Америки и пяти ключевых странах Европы объем цифровых предзаказов достиг 180 миллионов долларов. Если же экстраполировать эти данные на весь мир, то глобальная сумма составляет примерно 260 миллионов долларов.

Эта кампания уже стала самой масштабной в истории наблюдений Newzoo, но это только начало. Аналитики прогнозируют, что за первую неделю после релиза, запланированного на 19 ноября 2026 года, игра может заработать от 3,25 миллиарда до 5,2 миллиарда долларов.

Трейлер игры: смотрите видео

Для сравнения: легендарная GTA V в 2013 году заработала 1 миллиард долларов всего за три дня. Новая часть имеет все шансы превзойти этот результат в несколько раз.

Прогнозы основаны на том, что большинство игроков выбирают издание Ultimate Edition за 99,99 долларов вместо стандартной версии за 79,99 долларов.

Эксперты ожидают, что за первые семь дней Rockstar продаст от 37 до 51 миллионов копий игры.

При этом специалисты называют абсурдными слухи о том, что игра якобы уже собрала 1 миллиард долларов на этапе предзаказов – такие цифры пока недостижимы для любого продукта до момента его официального выхода.

Несмотря на безумный ажиотаж, Rockstar Games до сих пор держит в секрете подробности геймплея и особенности будущего онлайн-режима.