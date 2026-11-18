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В номинации "Лучшая актерская игра" появилось имя актрисы, исполнившей роль Люсии в долгожданном экшене GTA 6, сообщает 24 Канал.

Кто сыграл главную героиню нового Vice City?

Актрисой, воплотившей образ Люсии, оказалась Манни Л. Перес, известная по участию в сериалах "Закон и порядок: Специальный корпус" и "Полиция Чикаго".

Поклонники франшизы годами догадывались о ее участии в проекте из-за сходства внешности и голоса, однако разработчики из Rockstar Games держали это в строгом секрете. Сама актриса страдала от вопросов фанатов, но умело их игнорировала, что только усиливало догадки поклонников.

И это неудивительно, ведь Rockstar всегда тщательно скрывает любые детали своих разработок и заставляет актеров подписывать жесткие соглашения о неразглашении.

Ранее актер Стивен Рут случайно проговорился о своем участии в игре, поскольку фанаты узнали его характерный голос. После этого случая разработчики направили всей команде озвучивания повторное напоминание об ответственности за утечку данных.

В категории "Лучшая актерская игра" Манни Л. Перес будет соревноваться с другими известными артистами.

Среди претендентов оказались Патрик Гибсон за роль Джеймса Бонда в игре 007 First Light, Рахул Коли за роль Арджуна в Saros, Анджела Сант'Альбано за роль Грейс в Resident Evil Requiem и Лиам Макинтайр за роль Логана в Marvel's Wolverine.

Исполнитель роли второго главного героя GTA 6 по имени Джейсон до сих пор официально не подтвержден. В сети ходят слухи о привлечении актера Дилана Рурка, но разработчики пока воздерживаются от комментариев.