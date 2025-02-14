Rockstar готовятся к обнародованию новостей о GTA 6 – что на это указывает

Внимательные поклонники студии Rockstar заметили интересную деталь, которая указывает на то, что разработчики готовятся к нарушению тишины относительно долгожданной Grand Theft Auto 6.

Создатели Grand Theft Auto 6 наконец нарушили свое молчание, но совсем не таким образом как надеялись поклонники, сообщает 24 Канал.

Интересно Rockstar Games сделала новое заявление о дате выхода GTA 6

Геймеры уверены, что новости не за горами

Большинство геймеров пропустили мимо новостей о том, что Rockstar запустили собственный сервер на портале Discord.

Однако, среди его каналов появился отдельный для Grand Theft Auto 6 и это стало для фанатов студии стопроцентным подтверждением того, что новости об игре будут обнародованы уже в скором времени.

Я действительно думаю, что они делают это, чтобы подготовиться к маркетингу игры,

– считает один из геймеров в соцсети X.

Правда, другие фанаты убеждены, что Rockstar таким образом начали "издеваться" над ними из-за большого ожидания новостей о GTA 6.

Еще одно место для обсуждения молчания Rockstar относительно игры,

– пошутил один из сторонников такого мнения.

В конце концов, геймеры все же получили еще одно место из которого в случае чего узнают самую свежую информацию о проекте.