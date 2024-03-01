Дебютный трейлер GTA 6 сообщил геймерам, что игра планируется к релизу в 2025 году, а новая информация, появившаяся в распоряжении Bloomberg утверждает, что проект уже вошел в завершающую стадию разработки.

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Согласно этой же информации, в связи с этим Rockstar просит своих сотрудников в обязательном порядке работать в офисе пять дней в неделю уже с начала апреля.

Сообщается, что глава издательского отдела компании Дженн Колб сообщила сотрудникам, что причиной такого решения является более высокая производительность и безопасность, а также некоторые другие "ощутимые преимущества" такого вида работы.

Внесение этих изменений сейчас дает нам лучшие условия чтобы представить следующую Grand Theft Auto на том уровне качества и совершенства, которого, как мы знаем, она требует, который соответствует масштабу и амбициям игры, – как утверждается, сказала Колб.

Все звучит весьма логично, однако новость не слишком обрадовала работников студии. Все из-за их опасений, что разработка GTA 6 превратится в непрерывный "кранч", как это уже бывало с предыдущими проектами студии.

Что такое "кранч"?

Кранч – в игровой индустрии это кризисная ситуация в которой начинается обязательная сверхурочная работа, направленная на то, чтобы успеть завершить проект или какой-то его функционал до намеченной даты.

В частности, работники уже жалуются, что ранее Rockstar обещали гибкий подход к возможности удаленной работы, а теперь "гонят" всех в офис.

Кроме того, некоторые разработчики будут вынуждены задерживаться на работе допоздна, чтобы посещать онлайн-встречи с филиалами компании из других уголков мира, каждый из которых работает в своем часовом поясе.

После стольких нарушенных обещаний мы теперь боимся, что руководство может даже прокладывать путь для возвращения к токсичным практикам "кризисной работы", – сказал один из разработчиков Rockstar в комментарии для Независимого профсоюза работников Великобритании.

В общем, ситуация с недовольством выглядит угрожающей, особенно после прецедента с затяжной забастовкой голливудских сценаристов.

Надеемся, верхушка Rockstar найдет способ объясниться с работниками и избежать возможного застоя в разработке GTA 6.