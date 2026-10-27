Число запросов на отпуск резко возросло из-за предстоящего релиза GTA 6

Число запросов на отпуск 19 ноября выросло на 9 – 17 процентов. Именно в этот день выйдет GTA 6. Рекрутинговая компания BambooHR, которая занимается поиском сотрудников для своих клиентов и дальнейшей коммуникацией между сторонами, зафиксировала это в своих данных.

Что показали данные BambooHR?

Компания BambooHR, разрабатывающая программное обеспечение для HR, проанализировала запросы на отпуск и зафиксировала заметный всплеск 19 ноября. По сравнению с обычными запросами на третий четверг ноября их количество выросло на 9–17 процентов, пишет IGN.

Журналисты IGN отмечают, что не могут с уверенностью сказать, берут ли выходной все люди именно ради игры. Однако логично предположить, что значительная часть запросов связана с GTA 6.

Во сколько обойдется релиз экономике?

Экономисты оценили потери производительности в Соединенных Штатах из-за выхода игры в 1 миллиард долларов. Насколько сильно игра повлияет на мир в целом, еще предстоит увидеть. Однако очевидно, что это масштабное событие. Ожидания от GTA 6 очень высоки, а запуск, вероятно, станет одним из крупнейших в истории развлечений, а возможно, и самым крупным.

Как Rockstar продвигает игру?

Студия Rockstar тратит на рекламу огромные средства. В частности, она заплатила 975 тысяч долларов за установку огромной розовой неоновой вывески на арене команды Miami Heat. Кроме того, разработчик обклеил город рекламой вымышленных брендов из игры и классическими баннерами с ключевым арт-изображением.

Жители Майами даже могут пообедать в реальной версии Burger Shot. Это сеть быстрого питания из вселенной GTA.

Что будет непосредственно перед релизом?

18 ноября состоится беспрецедентный матч НБА между "Майами Хит" и "Милуоки Бакс". Команда Heat превратится в Vice City Heat: игроки выйдут в майках в стиле GTA 6 на площадку, которую еще никто не видел. Это должно стать эффектным финальным аккордом рекламной кампании.

Игра выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Версию для ПК, по слухам, выпустят в начале 2027 года.