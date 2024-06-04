Издатель GTA вдруг упомянул седьмую часть, хотя шестая еще не вышла

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник во время интервью в рамках конференции TD Cowen на прошлой неделе рассказал много интересного журналистам, в том числе и о серии игр Grand Theft Auto. Мы уже знаем, что GTA 6 точно выйдет на ПК, а теперь услышали первое упоминание о GTA 7. Но нет, о каких-то конкретных планах пока речь не идет.

Анонс шестой части весь мир ждал годами. Лишь в конце 2023 года студия и издатель наконец начали раскрывать некоторые детали, когда появился первый трейлер долгожданной игры. После этого трейлера снова наступила тишина — игроки пошли на крайние меры, чтобы попытаться найти подсказки о том, когда могут появиться дальнейшие новости. Зельник решил объяснить, чем занималась Rockstar на протяжении почти 12 лет с момента выхода GTA 5, и вскользь в это время упомянул GTA 7.

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Что издатель сказал о GTA 7

Когда генеральный директор Take-Two получил вопрос о том, какое будущее ждет релизы Rockstar, и будет ли между играми такой же большой разрыв, как между GTA 5 и 6, Штраус Зельник сам заговорил о вероятном продолжении.

"Я знаю, что мы еще даже не в GTA VI, но думаем о...", – начал журналист свой вопрос, но босс Take-Two быстро перебил его и пошутил: "GTA 7?".

Он говорит: "Важно помнить, что когда выпустили GTA 5, Rockstar не сидела сложа руки 12 лет. Мы запустили GTA Online, которая превратилась в огромную, живую, дышащую экосистему, которая продолжает работать и развиваться по сей день. Таким образом, лейбл полностью трансформировался из лейбла, который выпускал большие, автономные, монолитные игры, на лейбл, который сейчас занимается услугами в реальном времени".

Зельник также добавил, что в это время Rockstar также работала над Red Dead Redemption 2.

Я думаю, что учитывая масштабы этого лейбла, не так уж и много можно сделать. Это не та ситуация, когда 12 лет производится продукт, это 12 лет, когда Rockstar выпускает огромное количество контента. И еще одна маленькая игра под названием Red Dead,

– сказал он.

Напомним, что, шестая часть GTA выйдет осенью 2025 года. После этого еще минимум несколько лет никаких упоминаний о планах или разработке следующей части никто не ожидает.