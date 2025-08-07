В GTA Online может появиться проверка возраста: как будет работать новая функция
- Rockstar Games планирует ввести верификацию возраста в GTA Online для доступа к социальным функциям, таких как текстовый чат и обмен сообщениями.
- Первой страной для запуска верификации может стать Великобритания из-за нового Закона о безопасности в Интернете, требующего подтверждения возраста для контента для взрослых.
Rockstar Games планирует ввести систему верификации возраста в GTA Online. Это следует из данных, которые обнаружил инсайдер в файлах игры. Нововведение потребует от игроков подтверждения своего возраста для доступа к некоторым социальным функциям, в частности к текстовому чату и обмену сообщениями.
Информацией о новой системе поделился авторитетный датамайнер Tez2 на своей странице в X, информирует 24 Канал. Ранее он уже предоставлял правдивые данные о проектах Rockstar.
Инсайдер нашел упоминания о верификации в файлах Grand Theft Auto V и даже опубликовал скриншоты, демонстрирующие ее интерфейс, хотя их подлинность пока остается неподтвержденной.
Сообщение о верификации возраста / Фото Tez2
Вероятно, для подтверждения возраста пользователю нужно будет отсканировать QR-код с помощью смартфона. Хотя функция еще неактивна, ее интерфейс выглядит почти готовым к запуску.
Настройка верификации / Фото Tez2
По словам инсайдера, верификация будет необходима для доступа к ряду социальных возможностей в игре. Среди них – текстовый чат, обмен сообщениями через игровой телефон и использование приложения Snapmatic.
Вероятно, первой страной, где заработает эта система, станет Великобритания. Недавно там вступил в силу Закон о безопасности в Интернете, который требует проверки возраста для доступа к контенту для взрослых.
Похожий шаг ранее сделала компания Xbox, которая также начала тестирование верификации в Британии, планируя впоследствии расширить ее на другие регионы. Не исключено, что Rockstar пойдет тем же путем.
А тем временем другой инсайдер сообщил о том, что GTA 6 могут снова перенести. Релиз GTA 6, который планировался на май 2026 года, может быть перенесен на сентябрь 2026 года.