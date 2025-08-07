Rockstar Games планирует ввести систему верификации возраста в GTA Online. Это следует из данных, которые обнаружил инсайдер в файлах игры. Нововведение потребует от игроков подтверждения своего возраста для доступа к некоторым социальным функциям, в частности к текстовому чату и обмену сообщениями.

Информацией о новой системе поделился авторитетный датамайнер Tez2 на своей странице в X, информирует 24 Канал. Ранее он уже предоставлял правдивые данные о проектах Rockstar.

Инсайдер нашел упоминания о верификации в файлах Grand Theft Auto V и даже опубликовал скриншоты, демонстрирующие ее интерфейс, хотя их подлинность пока остается неподтвержденной.



Сообщение о верификации возраста / Фото Tez2

Вероятно, для подтверждения возраста пользователю нужно будет отсканировать QR-код с помощью смартфона. Хотя функция еще неактивна, ее интерфейс выглядит почти готовым к запуску.



Настройка верификации / Фото Tez2

По словам инсайдера, верификация будет необходима для доступа к ряду социальных возможностей в игре. Среди них – текстовый чат, обмен сообщениями через игровой телефон и использование приложения Snapmatic.

Вероятно, первой страной, где заработает эта система, станет Великобритания. Недавно там вступил в силу Закон о безопасности в Интернете, который требует проверки возраста для доступа к контенту для взрослых.

Похожий шаг ранее сделала компания Xbox, которая также начала тестирование верификации в Британии, планируя впоследствии расширить ее на другие регионы. Не исключено, что Rockstar пойдет тем же путем.

А тем временем другой инсайдер сообщил о том, что GTA 6 могут снова перенести. Релиз GTA 6, который планировался на май 2026 года, может быть перенесен на сентябрь 2026 года.