Rockstar Games планує запровадити систему верифікації віку в GTA Online. Це випливає з даних, які виявив інсайдер у файлах гри. Нововведення вимагатиме від гравців підтвердження свого віку для доступу до деяких соціальних функцій, зокрема до текстового чату та обміну повідомленнями.

Інформацією про нову систему поділився авторитетний датамайнер Tez2 на своїй сторінці в X, інформує 24 Канал. Раніше він вже надавав правдиві дані про проєкти Rockstar.

Інсайдер знайшов згадки про верифікацію у файлах Grand Theft Auto V і навіть опублікував скриншоти, що демонструють її інтерфейс, хоча їхня автентичність наразі залишається непідтвердженою.



Повідомлення про верифікацію віку / Фото Tez2

Ймовірно, для підтвердження віку користувачеві потрібно буде відсканувати QR-код за допомогою смартфона. Хоча функція ще не активна, її інтерфейс виглядає майже готовим до запуску.



Налаштування верифікації / Фото Tez2

За словами інсайдера, верифікація буде необхідна для доступу до низки соціальних можливостей у грі. Серед них – текстовий чат, обмін повідомленнями через ігровий телефон та використання застосунку Snapmatic.

Ймовірно, першою країною, де запрацює ця система, стане Велика Британія. Нещодавно там набув чинності Закон про безпеку в Інтернеті, який вимагає перевірки віку для доступу до контенту для дорослих.

Схожий крок раніше зробила компанія Xbox, яка також розпочала тестування верифікації у Британії, плануючи згодом розширити її на інші регіони. Не виключено, що Rockstar піде тим самим шляхом.

А тим часом інший інсайдер повідомив про те, що GTA 6 можуть знову перенести. Реліз GTA 6, який планувався на травень 2026 року, може бути перенесений на вересень 2026 року.