Інформацією про нову систему поділився авторитетний датамайнер Tez2 на своїй сторінці в X, інформує 24 Канал. Раніше він вже надавав правдиві дані про проєкти Rockstar.

Інсайдер знайшов згадки про верифікацію у файлах Grand Theft Auto V і навіть опублікував скриншоти, що демонструють її інтерфейс, хоча їхня автентичність наразі залишається непідтвердженою.



Повідомлення про верифікацію віку / Фото Tez2

Ймовірно, для підтвердження віку користувачеві потрібно буде відсканувати QR-код за допомогою смартфона. Хоча функція ще не активна, її інтерфейс виглядає майже готовим до запуску.



Налаштування верифікації / Фото Tez2

За словами інсайдера, верифікація буде необхідна для доступу до низки соціальних можливостей у грі. Серед них – текстовий чат, обмін повідомленнями через ігровий телефон та використання застосунку Snapmatic.

Ймовірно, першою країною, де запрацює ця система, стане Велика Британія. Нещодавно там набув чинності Закон про безпеку в Інтернеті, який вимагає перевірки віку для доступу до контенту для дорослих.

Схожий крок раніше зробила компанія Xbox, яка також розпочала тестування верифікації у Британії, плануючи згодом розширити її на інші регіони. Не виключено, що Rockstar піде тим самим шляхом.

А тим часом інший інсайдер повідомив про те, що GTA 6 можуть знову перенести. Реліз GTA 6, який планувався на травень 2026 року, може бути перенесений на вересень 2026 року.