Что будет с GTA Online после того, как наконец выйдет GTA 6: гендиректор Take-Two дает ответ

Онлайн-составляющая Grand Theft Auto уже более десятилетия остается одним из главных источников активности и доходов Rockstar. Несмотря на подготовку к релизу новой номерной части серии, издатель дает понять, что старый онлайн-мир еще далеко не исчерпал себя и не будет выключен сразу после появления GTA 6.

Какая судьба ждет GTA Online?

Руководитель Take-Two Interactive Штраус Зельник во время разговора с инвесторами четко очертил позицию компании относительно будущего GTA Online. По его словам, поддержка режима будет продолжаться и после релиза Grand Theft Auto VI, даже если новая игра перетянет на себя основное внимание аудитории, пишет TheGamer.

Зельник отметил, что Take-Two практикует минимальное вмешательство в творческие решения студий, поэтому окончательное слово остается за Rockstar Games. Впрочем, он прямо заявил, что имеет все основания ожидать дальнейшей поддержки GTA Online, поскольку вокруг игры до сих пор существует большое и активное сообщество.

Аргумент простой и чисто деловой. GTA Online продолжает удерживать игроков даже через много лет после запуска. Конец 2025 года это наглядно показал – масштабное обновление "A Safehouse in the Hills" привлекло новую волну внимания, продемонстрировав, что игроки готовы возвращаться, если получают качественный контент.

По словам Зельника, именно такие апдейты доказывают, что "люди приходят", независимо от возраста игры.

Но ничто не вечно

В то же время иллюзий никто не строит. GTA Online не позиционируют как бессмертный сервис. Вероятно, после выхода GTA 6 масштаб и частота обновлений для старого онлайна уменьшатся, а ресурсы студии постепенно сместятся к новому мультиплееру, считает издание TheGamer.

Однако резкого отключения серверов или немедленного сворачивания поддержки точно ждать не стоит. Издание Kotaku напоминает слова Зельника, что Take-Two поддерживает игры, пока люди в них играют. Поэтому можно ожидать естественного перетекания аудитории, что не будет болезненным для большинства игроков.

Фактически Rockstar выбирает эволюционный сценарий: сосуществование двух онлайн-продуктов, ориентированных на разные сегменты аудитории. Часть игроков останется в привычной среде GTA Online, тогда как другие постепенно переедут в новую экосистему GTA 6.

Для издателя это логичный шаг, который минимизирует риски и позволяет сохранить стабильный поток доходов.