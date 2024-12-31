Аналитики прогнозируют рекорды продаж GTA VI, но не возрождение игровой индустрии

Эксперты предполагают, что GTA VI станет выдающимся событием в мире развлечений, установив новые рекорды продаж. Однако аналитики отмечают, что игра вряд ли станет спасением для всей игровой индустрии.

Как сообщает 24 Канал, аналитики, опрошенные Financial Times, прогнозируют, что предзаказ GTA VI принесут Rockstar Games и Take-Two Interactive более 1 миллиарда долларов еще до официального релиза.

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По словам Йошио Осаки, генерального директора IDG Consulting, спрос на новую часть криминальной саги является беспрецедентным:

Мы считаем, что это будет один из крупнейших релизов в истории индустрии развлечений, не только игровой.

В течение первого года после выхода, по оценкам DFC Intelligence, игра заработает 3,2 миллиарда долларов, что вдвое превышает достижения GTA V, которая вышла в 2013 году. Для сравнения, крупнейшие кинохиты 2024 года, Puzzle 2 и Deadpool и Росомаха, ожидают выручку в 1,7 миллиарда долларов и 1,3 миллиарда долларов соответственно.

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник выразил уверенность в качестве будущего проекта:

Я никогда не праздную заранее, но верю, что Rockstar Games снова создадут что-то феноменальное. Ожидания, безусловно, очень высокие.

Зельник также отметил, что за последние восемь лет студия существенно усовершенствовала свои технические процессы. Это должно помочь избежать проблем уровня запуска GTA Online в новой игре.

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Выход GTA VI запланирован на осень 2025 года для платформ PS5, Xbox Series X и S. Стоимость разработки игры, включая обновления после релиза, аналитики оценивают в сумму от 700 миллионов до 2 миллиардов долларов.