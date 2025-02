Фанат Guitar Hero буквально потерял сознание от восторга, после того, как завершил один из самых сложных челленджей в известной ритм-игре, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Харрисон Форд раскритиковал ИИ и похвалил актера из игры Indiana Jones and the Great Circle

Забавный инцидент добавил красок достижению

Некоторые песни в Guitar Hero нереально сложные для рядовых игроков, но мастера своего дела вроде стримера под ником CarnyJared, ставят своей целью не только сыграть их как можно лучше, но и придумывают дополнительные усложнения.

К примеру, геймер поставил себе цель сыграть песню "Through the Fire and Flames" от британской павер-метал группы DragonForce, которую большинство поклонников считают одной из самых тяжелых в истории игровой серии.

Композиция имеет два удивительно сложные отрезки с гитарными соло и является очень тяжелой к исполнению, но стример еще и увеличил ее скорость до 200%.

Отрывок из его трансляции стал вирусным в сети, ведь в определенный момент, из-за чрезмерного восторга от своего достижения, Джаред фактически потерял сознание, упав на диван в углу комнаты.

Забавная ситуация – смотрите видео

Чувак, нет, Боже мой. Клянусь, кажется, я просто на секунду потерял сознание,

– прокомментировал инцидент сам геймер.

Самые ярые фанаты Guitar Hero соревнуются в исполнении этой песни уже долгие годы и многие высказали комплименты игре стримера в чате трансляции, подчеркнув его невероятное мастерство.