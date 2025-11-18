Один из лучших игроков мира в League of Legends покидает команду после победы на Worlds 2025

Мир киберспорта всколыхнула неожиданная новость. Звездный игрок состава T1 из League of Legends, Ли "Gumayusi" Мин-хён, объявил о завершении сотрудничества с командой. Это произошло почти сразу после их громкой победы на Чемпионате мира 2025 года, где Gumayusi получил звание лучшего игрока финала.

Почему один из лучших игроков мира решил уйти на пике славы?

Решение об уходе из команды было личным выбором 23-летнего корейского киберспортсмена. Официальное объявление от T1 появилось 17 ноября, в день, когда контракт игрока подошел к концу. Представители организации подтвердили, что после победы на Worlds 2025 стороны провели переговоры в позитивной атмосфере, в результате которых игрок решил принять новый вызов в своей карьере, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Gumayusi провел в составе T1 семь лет, за которые команда достигла невероятных высот. Он помог получить три титула чемпиона мира подряд, один титул чемпиона корейской лиги LCK и победу на Esports World Cup.

Его карьера в T1 была стремительной: после тяжелого сезона 2021 года, где он делил место в основе с другим игроком, Gumayusi стал безоговорочным основным AD Carry. С тех пор началась эра доминирования: чемпионство LCK весной 2022 года, финалы MSI и Worlds того же года, двойной финал LCK в 2023 году и долгожданное чемпионство мира, а затем еще две победы на мировых первенствах в 2024 и 2025 годах, пишет Sheep Esports.

Несмотря на недавний триумф, 2025 год не был для команды безоблачным. В начале сезона Gumayusi был временно переведен в запас, и для его возвращения в основной состав понадобилось вмешательство генерального директора T1 Джо Марша. Хотя команда выиграла Worlds 2025, она еле попала на турнир, что может свидетельствовать о наличии внутренних проблем.

В своем прощальном обращении Gumayusi отметил, что достиг своей цели – доказать, что он лучший AD Carry в мире, и теперь отправляется в "новое путешествие, чтобы проявить себя". Его уход стал продолжением распада легендарного состава ZOFGK, который начался в прошлом году с уходом игрока Zeus. Сейчас с того состава в команде остаются только три участника.

Напомним, нынешний Чемпионат мира по League of Legends 2025 года установил новый рекорд с 3,59 миллиона одновременных просмотров именно благодаря популярности команды T1. Турнир еще до своего финала вошел в десятку самых популярных в истории с более 90,3 миллиона часов просмотра, с большой аудиторией благодаря независимым стримерам.