Появились первые детали загадочной RPG Hadar от создателей The Witcher и Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt Red, известная благодаря сериям The Witcher и Cyberpunk, готовит новую ролевую игру под кодовым названием Hadar. Информация о проекте появилась благодаря вакансиям на сайте компании, хотя разработчики пока держат детали в секрете.

О новом проекте стало известна благодаря описаниям вакансий, опубликованным на официальном сайте компании, которые заметили журналисты Game Rant, сообщает 24 Канал. Сейчас студия ищет старшего геймплейного дизайнера с опытом работы над экшенами или RPG, где акцент сделан на ближнем бою. Это дает первые намеки на то, каким может быть игровой процесс в Hadar.

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Что известно о RPG Hadar?

Hadar – это не продолжение уже известных франшиз, а полностью новая игровая вселенная, созданная с нуля. Как отмечают в CD Projekt Red, игра не будет конкурировать с их основными сериями, а предложит что-то уникальное.

Сейчас проект находится на очень ранней стадии разработки: мир и механики только формируются, а команда использует для работы современный движок Unreal Engine 5. Это означает, что игроков может ждать высокий уровень графики и детализации, характерный для современных AAA-игр, но не исключительно, что появятся и характерные для этого инструмента проблемы.

По данным финансового отчета компании за май 2025 года, над Hadar работает небольшая команда – всего 19 человек. Для сравнения, над The Witcher 4 работает более 400 специалистов. Это свидетельствует о том, что Hadar пока является второстепенным проектом, и ее релиз, вероятнее всего, состоится не скоро.



Игры над которыми работает CD Project / Скриншот 24 Канала

Один из руководителей студии, Михал Новаковский, также также уточнил, что Hadar точно не будет "космическим горором в феодальной Японии", хотя других подробностей о сеттинге или сюжете пока нет.

Ожидается, что больше информации о Hadar появится только тогда, когда разработчики будут готовы поделиться деталями. Сейчас фанатам остается ждать, ведь даже The Witcher 4, которая является приоритетом для студии, не выйдет раньше 2027 года.