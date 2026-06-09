Half-Life запустили на телефоне Nokia 19-летней давности

Мир ретро-гейминга снова удивляет необычными техническими решениями. Пока одни собирают мощные компьютеры для старых игр, другие пытаются вместить целые вселенные в устройства, которые никогда не предназначались для таких нагрузок. На этот раз в центре внимания оказался гаджет, который когда-то был символом технологического престижа.

Феномен ретро-портирования: от Doom до приключений Гордона Фримена

Запуск классических игр на устройствах, которые для этого вовсе не предназначены, давно превратился в своеобразный цифровой вид спорта. Обычно главным героем таких экспериментов становится Doom, однако недавно сообщество облетела новость о запуске оригинальной Half-Life на смартфоне Nokia почти двадцатилетней давности. Об этом сообщает издание GamesRadar.

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Разработчик Данте Д. Леончини смог достичь того, что казалось почти невозможным – полноценной работы легендарного шутера от Valve на модели Nokia N95. Этот телефон, вышедший в 2007 году, работает на базе операционной системы Symbian. Несмотря на почтенный возраст железа, игра демонстрирует достаточно стабильную производительность.

Half-Life 1 на Nokia N95 наконец-то достигла 30 кадров в секунду!

– прокомментировал разработчик Данте Д. Леончини в своем сообщении в соцсети X.

Технические характеристики устройства по современным меркам выглядят крайне скромно. Смартфон оснастили процессором ARM с тактовой частотой 332 мегагерца и лишь 64 мегабайтами оперативной памяти. Изображение выводится на TFT-дисплей диагональю 2,6 дюйма (примерно 6,6 сантиметра) с разрешением 240 на 320 пикселей. Для сравнения, современные игровые системы имеют в тысячи раз больше ресурсов.

Half-Life на Nokia N95: смотрите видео

Half-Life 1 on the Nokia N95 finally reached 30 FPS! Some slowdowns remain, but I've already identified the cause and am working on a fix. Mouse and keyboard support has also been added. Still a few bugs to fix, but it's getting there.#HalfLife #nokia #symbian #valve #steam pic.twitter.com/PDlq2CRxAy — Dante D. Leoncini (@dante_leoncini) June 5, 2026

Секреты оптимизации и технические вызовы

Главным инструментом для реализации этого проекта стал Xash3D FWGS – движок с открытым кодом. Его создали специально для того, чтобы запускать Half-Life на платформах, которые не имеют ничего общего с игровыми персональными компьютерами. Благодаря усилиям разработчика, игра теперь поддерживает не только стандартное управление кнопками, но и полноценное подключение мыши и клавиатуры.

Некоторые замедления все еще остаются, но я уже нашел причину и работаю над исправлением,

– заявил Данте Д. Леончини, добавив, что поддержка периферийных устройств делает геймплей значительно комфортнее.

Сейчас проект находится на стадии активного совершенствования. Леончини ведет подробный список запланированных улучшений в своем блоге. Кроме стабилизации частоты кадров, он планирует добавить поддержку локальной сети и онлайн-мультиплеера, а также исправить ошибки, вызывающие внезапные завершения работы программы.

Основной проблемой остается дефицит оперативной памяти, из-за чего на определенных картах случаются критические сбои. Однако, несмотря на эти технические ограничения, игра работает достаточно уверенно.