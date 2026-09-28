Культовая браузерная игра вернулась спустя 16 лет – проект завоевывает Steam
Культовая браузерная игра Happy Wheels, которая развлекала миллионы пользователей в эпоху Adobe Flash, официально вышла в Steam и покорила геймеров.
Культовая браузерная игра Happy Wheels, которая развлекала миллионы пользователей в эпоху Adobe Flash, официально вышла в Steam, сообщает 24 Канал.
Неожиданный триумф в Steam
Разработчик известной гоночной аркады Джим Боначчи рассчитывал, что появление его проекта в магазине Steam привлечет внимание максимум 5 тысяч пользователей.
Однако уже через две недели после открытия страницы игра собрала ошеломляющие 750 тысяч добавлений в списки желаемого. По словам создателя, такое внимание стало для него настоящим сюрпризом, ведь игра остается бесплатно доступной в сети уже на протяжении 16 лет, пишет издание Dexerto.
Перед самым релизом Happy Wheels я с ужасом смотрю на статистику в 750 тысяч списков желаний,
– прокомментировал разработчик игры.
Боначчи признался, что ожидал скромного старта, после которого проект должен был постепенно интегрироваться в новую среду. Автор отметил, что как геймер с 20-летним стажем в Steam он невероятно благодарен сообществу за такой теплый прием.
Оригинальный проект Happy Wheels появился еще в 2010 году как бесплатная браузерная игра, в которой игроки преодолевали полосы препятствий на различных транспортных средствах с черным юмором и забавной физикой тряпичной куклы.
Трейлер игры: смотрите видео
Однако в 2021 году компания Google и разработчики из Adobe окончательно прекратили поддержку технологии Flash, что поставило под угрозу существование тысяч классических сетевых игр. Создатель Happy Wheels еще в 2020 году успел портировать проект на JavaScript, сохранив его работоспособность на собственном сайте.
Полноценный релиз Happy Wheels в Steam состоялся 21 сентября 2026 года по цене 130 гривен. Платная версия предлагает игрокам существенные улучшения, которые ранее были недоступны в браузере:
- полная поддержка геймпадов;
- система достижений Steam;
- полное отсутствие рекламы;
- мгновенный доступ к огромному архиву из более чем 5 миллионов уровней, созданных сообществом за все годы существования проекта.
В день запуска пиковая онлайн-аудитория достигла отметки в 3 193 игрока одновременно, сообщает SteamDB, а сама игра собрала почти 2 тысячи отзывов, из которых 95% оказались положительными.