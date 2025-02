Харрисон Форд раскритиковал ИИ и похвалил актера из игры Indiana Jones and the Great Circle

Легендарный Харрисон Форд рассказал, что думает об использовании искусственного интеллекта в проектах и поделился впечатлениями от работы Троя Бейкера в Indiana Jones and the Great Circle.

Для Indiana Jones and the Great Circle разработчики взяли внешность легендарного профессора археологии в исполнении Харрисона Форда, но озвучил его другой актер, информирует 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Форд доволен Бейкером

Честь стать голосом культового охотника за сокровищами выпала известному для геймеров Трою Бейкеру и он справился с задачей просто удивительно.

Даже "оригинальный" Индиана Джонс признал мастерство Бейкера. Форд назвал работу коллеги "блестящей" и указал на это как на доказательство того, что искусственный интеллект не нужен, чтобы воспроизвести такой знаменитый голос, как его.

Тебе не нужен искусственный интеллект, чтобы украсть мою душу. Вы уже можете сделать это за 50 копеек, имея хорошие идеи и талант. Трой проделал блестящую работу, и для этого не нужен был искусственный интеллект,

– заявил Форд.

Трейлер игры – смотрите видео

Кроме того, легендарный актер сказал несколько слов о том как он относится к тому, что его известные образы будут использовать после смерти.

Мой план заключается в том, чтобы продолжать работать этим лицом, пока мне не будет безразлично, что происходит. Я продаю его по частям, пока я жив. Я получил компенсацию. Тебе не нужно обо мне волноваться,

– остроумно ответил Гаррисон.

Надеемся, что этот план Форда будет работать еще очень долго.