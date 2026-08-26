Ubisoft готовит ремейк Heroes of Might and Magic 3

Французский игровой гигант Ubisoft готовит масштабное возвращение одной из величайших стратегий в истории. Легендарная фэнтезийная игра Heroes of Might and Magic 3 получит полноценный трехмерный римейк, о чем разработчики официально объявили на выставке Gamescom.

Поведение классических игр и переход в трехмерное пространство

На грандиозном шоу Gamescom Opening Night Live 2026 разработчики удивили сообщество неожиданной презентацией. Культовую игру 1999 года авторы полностью перенесут на свой современный движок Snowdrop, заменив привычную изометрическую графику на трехмерное пространство со свободной камерой, пишет Neowin.

Разработчики из китайских студий Ubisoft в Чэнду и Шанхае обещают добавить 4K-визуализацию, динамическое освещение, смену времен года и реалистичную погоду в реальном времени. Это позволит вдохнуть новую жизнь в классические локации и поля сражений.

Помимо графического обновления, авторы интегрируют новые звуковые эффекты для боев, магии и колебаний боевого духа юнитов. Ремейк сохранит весь базовый контент оригинальной игры, а также оба официальных дополнения – Armageddon's Blade и The Shadow of Death.

Разработчики превратят сюжетную линию в целостную историю, добавят высококачественные кинематографические заставки и специальную вводную кампанию, которая поможет новичкам быстрее разобраться в механике игры.

Heroes of Might and Magic III Remake – это наш способ подчеркнуть богатое наследие оригинала 1999 года и обновить этот опыт для нового поколения игроков,

– прокомментировал вице-президент Ubisoft Ксавье Пуа, возглавляющий студии-разработчики.

Когда ждать релиз и на каких платформах будет доступен проект

Сообщество также получит обновленный редактор карт, который позволит создавать и распространять собственные сценарии. Разработчики запланировали выпуск ремейка на 2027 год для персональных компьютеров через Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect, а также для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Несмотря на амбициозные планы, запуск оригинальной игры на платформе Steam сопровождался неожиданной проблемой.