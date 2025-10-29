Любимая игра миллионов возвращается с первым за три года киберспортивным турниром

Классическая MOBA Heroes of Newerth, которая когда-то была одним из главных конкурентов Dota 2 и League of Legends, готовится к громкому возвращению на киберспортивную арену. Разработчики из Kongor Studios анонсировали крупный международный турнир для обновленной версии игры спустя три года после ее закрытия, что свидетельствует о серьезных намерениях возродить ее былую славу.

Что известно о возрождении легендарной MOBA?

Студия Project Kongor официально объявила о проведении глобального турнира по Heroes of Newerth: Reborn, призовой фонд которого составит 100 000 долларов. Это событие знаменует собой полноценное возвращение игры в мир соревновательного киберспорта. Разработчики призвали ветеранов и новых игроков вернуться на поле боя, чтобы побороться за значительное денежное вознаграждение. Важной особенностью чемпионата является то, что он будет открытым для всех – организаторы планируют провести открытые квалификации, а не рассылать прямые приглашения, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Эта новость стала долгожданной для поклонников игры. Оригинальная Heroes of Newerth (HoN), выпущенная S2 Games в 2010 году, быстро получила известность как одна из первых самостоятельных игр в жанре MOBA, выросшая из модификации Defense of the Ancients для Warcraft III. Однако, после более десятилетия работы, официальные серверы игры были отключены 20 июня 2022 года, отмечает Jaxon.

Несмотря на это, игра не исчезла, ее поддерживало сообщество энтузиастов в рамках проекта Project KONGOR, который организовывал матчи, выпускал обновления и даже проводил турниры, привлекая тысячи игроков одновременно.

В январе 2025 года Kongor Studios анонсировала Heroes of Newerth: Reborn – полный ремейк игры с современной графикой, обновленными игровыми системами и переосмысленным интерфейсом. Над проектом работает команда, в которую вошли разработчики оригинальной игры, представители сообщества и ветераны индустрии, рассказывало издание в Fulcrumesports.

Обновленная версия игры предложит игрокам более 80 героев на старте, улучшенную производительность благодаря новому движку, обновленные визуальные эффекты и звук. Кроме того, игроков ждут новые игровые механики и боссы.

Перед полноценным запуском разработчики планируют провести открытое бета-тестирование, которое начнется 11 ноября 2025 года. Все желающие смогут присоединиться к нему бесплатно.

Что известно о самом турнире?

Анонс турнира с таким значительным призовым фондом уже возродил интерес к франшизе. Ожидается, что он привлечет сильную конкуренцию, возможно, даже с участием известных игроков из Dota 2, многие из которых начинали свою карьеру именно в HoN.

Детали относительно регистрации и даты проведения квалификаций разработчики обещают объявить в ближайшее время.

Пока также неизвестно, будет ли это регулярное событие, или разовое.

