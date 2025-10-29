Улюблена гра мільйонів повертається з першим за три роки кіберспортивним турніром

Класична MOBA Heroes of Newerth, яка колись була одним із головних конкурентів Dota 2 та League of Legends, готується до гучного повернення на кіберспортивну арену. Розробники з Kongor Studios анонсували великий міжнародний турнір для оновленої версії гри черед три роки після її закриття, що свідчить про серйозні наміри відродити її колишню славу.

Що відомо про відродження легендарної MOBA?

Студія Project Kongor офіційно оголосила про проведення глобального турніру з Heroes of Newerth: Reborn, призовий фонд якого складе 100 000 доларів. Ця подія знаменує собою повноцінне повернення гри у світ змагального кіберспорту. Розробники закликали ветеранів та нових гравців повернутися на поле бою, щоб поборотися за значну грошову винагороду. Важливою особливістю чемпіонату є те, що він буде відкритим для всіх – організатори планують провести відкриті кваліфікації, а не розсилати прямі запрошення, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Ця новина стала довгоочікуваною для шанувальників гри. Оригінальна Heroes of Newerth (HoN), випущена S2 Games у 2010 році, швидко здобула популярність як одна з перших самостійних ігор у жанрі MOBA, що виросла з модифікації Defense of the Ancients для Warcraft III. Однак, після понад десятиліття роботи, офіційні сервери гри були відключені 20 червня 2022 року, зазначає Jaxon.

Попри це, гра не зникла. Її підтримувала спільнота ентузіастів у рамках проєкту Project KONGOR, який організовував матчі, випускав оновлення та навіть проводив турніри, залучаючи тисячі гравців одночасно.

У січні 2025 року Kongor Studios анонсувала Heroes of Newerth: Reborn – повний рімейк гри з сучасною графікою, оновленими ігровими системами й переосмисленим інтерфейсом. Над проєктом працює команда, до якої увійшли розробники оригінальної гри, представники спільноти й ветерани індустрії, розповідало видання в Fulcrumesports.

Оновлена версія гри запропонує гравцям понад 80 героїв на старті, покращену продуктивність завдяки новому рушію, оновлені візуальні ефекти та звук. Крім того, на гравців чекають нові ігрові механіки та боси.

Перед повноцінним запуском розробники планують провести відкрите бета-тестування, яке розпочнеться 11 листопада 2025 року. Усі охочі зможуть долучитися до нього безкоштовно.

Що відомо про сам турнір?

Анонс турніру з таким значним призовим фондом вже відродив інтерес до франшизи. Очікується, що він привабить сильну конкуренцію, можливо, навіть за участю відомих гравців з Dota 2, багато з яких починали свою кар'єру саме в HoN.

Деталі щодо реєстрації та дати проведення кваліфікацій розробники обіцяють оголосити найближчим часом.​​

Наразі також невідомо, чи буде це регулярна подія, чи разова.

