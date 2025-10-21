Цей крок є відповіддю на нові вимоги Valve щодо проведення турнірів: змагання, які відбуваються після 31 грудня 2026 року, повинні бути анонсовані мінімум за 22 місяці до початку головної події. Однак, попри те, що було розкрито точні дати проведення шести основних турнірів, організатор поки що не назвав місця їхнього проведення. Додаткова інформація щодо кожної конкретної події буде надана згодом, пише 24 Канал з посиланням на ESL.

Дивіться також Масштабний збій в Amazon паралізував ігровий світ: як це вплинуло на кіберспорт

Які події ESL планує на 2028 рік?

Хоча в календарі на 2028 рік поки що фігурує шість безіменних подій, що менше, ніж у сезонах 2025, 2026 та 2027 років, ESL повідомляє, що може організувати додаткові турніри рівня Tier 1 протягом 2028 року. Про будь-які нові заходи буде оголошено окремо.

Розклад турнірних етапів ESL Pro Tour у 2028 році:

ESL Event №1 : Турнірні дати: 26 січня – 6 лютого. (Дати прибуття: 24 січня, медіа-день: 25 січня, від’їзд: 7 лютого).

: Турнірні дати: 26 січня – 6 лютого. (Дати прибуття: 24 січня, медіа-день: 25 січня, від’їзд: 7 лютого). ESL Event №2 : Турнірні дати: 3 березня – 19 березня. (Дати прибуття: 1 березня, медіа-день: 2 березня, від’їзд: 20 березня).

: Турнірні дати: 3 березня – 19 березня. (Дати прибуття: 1 березня, медіа-день: 2 березня, від’їзд: 20 березня). ESL Event №3 : Турнірні дати: 10 квітня – 16 квітня. (Дати прибуття: 8 квітня, медіа-день: 9 квітня, від’їзд: 17 квітня).

: Турнірні дати: 10 квітня – 16 квітня. (Дати прибуття: 8 квітня, медіа-день: 9 квітня, від’їзд: 17 квітня). ESL Event №4 : Турнірні дати: 2 серпня – 13 серпня. (Дати прибуття: 31 липня, медіа-день: 1 серпня, від’їзд: 14 серпня).

: Турнірні дати: 2 серпня – 13 серпня. (Дати прибуття: 31 липня, медіа-день: 1 серпня, від’їзд: 14 серпня). ESL Event №5 : Турнірні дати: 16 вересня – 1 жовтня. (Дати прибуття: 14 вересня, медіа-день: 15 вересня, від’їзд: 2 жовтня).

: Турнірні дати: 16 вересня – 1 жовтня. (Дати прибуття: 14 вересня, медіа-день: 15 вересня, від’їзд: 2 жовтня). ESL Event №6: Турнірні дати: 23 жовтня – 29 жовтня. (Дати прибуття: 21 жовтня, медіа-день: 22 жовтня, від’їзд: 30 жовтня).

Варто нагадати, що між ESL та іншим організатором турнірів, PGL, існує велике непорозуміння щодо турнірних дат. Раніше компанія поставила дату щонайменше одного свого турніру таким чином, щоб вона накладалась на вже відому дату турніру PGL, а паралельно з цим ввела нове правило, згідно з яким команди, які не відвідують або відмовляються від її турнірів, отримують покарання у вигляді банів від наступних заходів, що, очевидно, позначається на прибутках команд.

Оголошення про додаткові турніри цілком може виявитись спробою повторити ці недобросовісні дії, придушуючи бізнес PGL. Оскільки сама PGL ще не оголосила свої дати на 2028 рік, неочікувані турніри можуть знову змусити відомі команди відмовлятися від її подій в останній момент.

Хай там як, але HLTV зазначає, що у 2028 році ESL проведе на один турнір менше, ніж у попередні три роки.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!